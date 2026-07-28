中國粉絲泰國追星遭鎖喉抱摔　泰國外長下令徹查真相

泰國副總理兼外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）7月28日下令，要求徹查一名中國公民在泰國與一名工作人員發生衝突事件，強調會查明真相，確保涉事各方得到公平處置。



西哈薩表示，當局已指示相關官員調查事件，並說「這類事件是有可能發生的」，但補充仍需進一步調查，以釐清事件經過，「一旦調查結果出爐，我們再來討論此事」。

事發7月25日，一名中國女粉絲在曼谷GMMTV書展活動期間，遭到多名工作人員鎖喉、壓頸、抱摔等暴力對待。事主聲稱自己在未插隊的情況下遭人舉報插隊，並在未經核實的情況下被要求離場。主辦方事後承認涉事工作人員存在過當舉動，並將其停職。

另一方面，泰國公共電視台（Thai PBS）報道則指，泰國粉絲以及目擊者聲稱事主違反排隊規定，拒絕接受處置，還先用腳去踢一名女性保安。

中國駐泰國大使館昨日在微信公眾號上發文，稱已接獲相關事件的報告，並敦促泰國盡快查明真相並妥善處理事件。