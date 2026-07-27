中國女粉絲泰國追星被指打尖遭鎖喉抱摔　中使館促查明真相︱有片

7月25日，泰國曼谷GMMTV書展活動期間，一名中國女粉絲遭多名工作人員鎖喉、壓頸、抱摔等暴力對待，現場畫面在網絡曝光後引發熱議。主辦方GMMTV事後發聲明承認涉事人員存在「超出當時情況所需的用力行為」，但強調涉事者為外聘人員，已暫停聘用。



一名中國女粉絲被指打尖，遭多名工作人員鎖喉、壓頸、抱摔等暴力對待。（影片截圖）

一名中國女粉絲被指打尖，遭多名工作人員鎖喉、壓頸、抱摔等暴力對待。（影片截圖）

一名中國女粉絲被指打尖，遭多名工作人員鎖喉、壓頸、抱摔等暴力對待。（影片截圖）

排隊糾紛變暴力衝突 女生遭鎖喉抱摔衣物破損

據《南方都市報》，7月25日泰國曼谷三洋商場GMMTV書展活動現場，一名中國女粉絲清晨6時許到場排隊，用雨傘及朋友協助方式佔位。臨近活動開始時，有泰國粉絲向工作人員舉報她「插隊」。女生稱持有完整排隊憑證與佔位照片，但工作人員未經核實便要求她離場。

該名粉絲於發佈其排隊和佔位的「證據」。（小紅書@Nacooo_）

該名粉絲於發佈其排隊和佔位的「證據」。（小紅書@Nacooo_）

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現場影片及當事人陳述顯示，多名工作人員強行驅趕女生，搶奪其手機、按壓頸部、拉扯頭髮及拖拽抱摔。拉扯過程中女生吊帶衣物被扯鬆、手鏈斷裂，全程遭多人圍堵。當日下午，有自稱是當事人的賬號發文稱「目前正常走司法程序，警方要求驗傷。」

另有網民指，事發時泰國人氣BL劇演員Junior和Mark就在幾米開外，完整目睹整個過程，但全程冷眼旁觀，未有上前制止或安撫受害者。

事發時泰國人氣BL劇演員Junior和Mark就在幾米開外，完整目睹整個過程，但全程冷眼旁觀。（GMMTV IG）

此外，GMMTV Fan Fest將於8月8日在中國澳門舉辦，門票售價588-2080元（人民幣，下同），目前均售罄。演出是否受影響，購票平台客服回應稱，目前「暫未收到變動通知」。

公開資料顯示，GMMTV是泰國 GMM Grammy 集團旗下影視經紀公司，1995年成立，以泰劇、藝人經紀、演唱會、線下粉絲活動為主，代表作《泰版流星花園》等。

GMMTV Fan Fest將於8月8日在中國澳門舉辦。（南方都市報）

GMMTV承認「用力過度」 但不存在國籍和種族歧視

事件發酵後，GMMTV於7月26日晚發布澄清聲明。聲明指經初步核查，涉事工作人員在部分環節處置存在「超出當時情況所需的用力行為」，公司不支持任何形式暴力，並對事件造成的影響表示遺憾。

聲明強調涉事人員為外聘人員而非公司正式員工，但承認對受委派人員負有管理監督責任，已暫停聘用該人員直至調查結束。GMMTV否認網傳公司已對當事人提起訴訟的消息，並表示公司不存在基於種族或國籍歧視的政策，事件屬「個別個人之間的事件」。

中國駐泰使館介入 敦促盡快查明真相

中國駐泰國使館7月27日回應稱，已收到該公民反映的情況，也注意到主辦方承認「超出當時情況所需的用力行為」的聲明。使館敦促相關方面盡快查明真相、妥善處理，並表示將在職責範圍內為當事人提供必要協助，維護其合法權益。