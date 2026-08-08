永和豆漿創始人林炳生70歲病逝　台灣起步推廣至20餘國家地區

《澎湃新聞》報道，永和資本集團董事局主席、永和豆漿創始人林炳生先生，因病醫治無效，不幸於2026年8月7日在台北逝世，享年70歲。



林炳生。（「永和資本集團」微信公眾號）

據公開資料顯示，永和豆漿源指台灣新北市永和區頂溪地區，以販賣豆漿、燒餅、油條為主的中式早餐店名，由一群從華北遷徙至台灣者於1955年創立。

台北永和豆漿大王。（網絡圖片）

1985年，林炳生取得永和豆漿的註冊商標，起步做永和豆漿的加盟連鎖生意。1995年，林炳生的弟弟林建雄將永和豆漿推廣到大陸，大陸第一家永和豆漿店落戶上海浦東。目前，永和豆漿在大陸有超過500間門市。林建雄還將業務推廣到日本、美國、加拿大、泰國等20餘個國家和地區，發展成為國際品牌。

位於新加坡芽籠的40年老字號永和豆漿油條大王。（聯合早報）

永和資本集團方面表示，林炳生先生是永和資本集團奠基創始人、核心領航人。林炳生創立永和豆漿，深耕實業數十載，以前瞻戰略格局與穩健經營理念，帶領集團佈局大健康產業、股權投資、產業併購，開拓海外SPAC上市業務，搭建起多元化規範化的產業體系，為永和資本的規模擴張與基業長遠築牢根基。

業內及外界素以「豆哥」尊稱林炳生，評價其「活出自己的精彩，是照亮別人的燈塔」。