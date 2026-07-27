東野圭吾逝世｜｢沉默殺手｣大腸癌登熱搜 醫生籲40歲後必做腸鏡
日本出版社講談社7月27日發佈訃告，著名推理小說作家東野圭吾因患大腸癌，於7月23日凌晨在東京去世，終年68歲。東野圭吾的離世，再次將「沉默殺手」腸癌推到公眾面前。腫瘤專家建議，40歲後應進行人生第一次腸鏡檢查，盡量不要超過50歲。
從息肉到腸癌僅4步 癌變前患者大多無明顯不適
綜合人民日報健康客戶端、健康時報、無錫疾控等。大腸癌（又稱結直腸癌），江湖人稱「沉默殺手」。很多人只關注肺癌、胃癌，卻忽視了它已是全球發病率第三、致死率第二的惡性腫瘤，且日趨年輕化，不再是「老年病」了。
火箭軍總醫院結直腸肛門外科主任醫師趙克曾在《健康時報》刊文介紹，從息肉發展成為腸癌，大致需要經歷4個階段：小息肉→大息肉→不典型增生→腸癌。
在「息肉」和「不典型增生」這兩個階段，患者大多沒有任何不適，只有通過腸鏡才能發現並及時處理。一旦拖到便血、腸梗阻才去檢查，很多時候已經是晚期。
醫生籲七類高危人群40歲後務必做一次腸鏡
想要打斷這條「癌變路徑」，最有效的手段就是腸鏡。《人民日報》健康客戶端報道，2026年4月國家衛健委新聞發佈會上，北京大學腫瘤醫院主任醫師武愛文明確建議：「40歲以後就要進行人生第一次腸鏡檢查，盡量不要超過50歲。」
為什麼沒有症狀也要做？醫生指出，腸鏡不僅能早期發現腸癌，更能揪出尚未出現症狀的腸息肉和癌前病變。在問題還沒變成「大麻煩」之前直接處理掉，等於把腸癌扼殺在萌芽中。
武愛文醫生提醒，50歲以上、男性、長期吸煙、飲酒、體重超重、運動較少、有過腸息肉病史以及有結直腸癌家族史，以上7類人屬於結直腸癌高危人群，尤其要及早篩查。
此外，醫生亦提醒如果父母、子女或親兄弟姐妹中有結直腸癌患者，且確診時年紀較輕，那麼你的篩查時間要提前10年。
如果沒有發現病變，可以5年後再做下一次腸鏡，之後保持每5年一次的頻率。但如果發現了息肉或癌前病變，建議下次檢查應在1年之內進行。
醫生強調，以上是針對沒有症狀的人群的常規篩查。如果已經出現長期腹部不適、黑便或便血、大便習慣改變、大便變細、不明原因的體重下降等表現，無論什麼年紀，都要盡早就醫。
預防腸癌需從生活細節做起
除了年齡和遺傳因素外，飲食不均衡、吸煙飲酒、長期肥胖和長期便秘這4類人也更易長息肉。想要遠離腸道息肉，生活中需要多吃新鮮的蔬菜水果、減少高脂肪食物攝入、控制加工肉類的攝入、保證充足的飲水量以及日常堅持適量運動。