東野圭吾逝世｜｢沉默殺手｣大腸癌登熱搜　 醫生籲40歲後必做腸鏡

日本出版社講談社7月27日發佈訃告，著名推理小說作家東野圭吾因患大腸癌，於7月23日凌晨在東京去世，終年68歲。東野圭吾的離世，再次將「沉默殺手」腸癌推到公眾面前。腫瘤專家建議，40歲後應進行人生第一次腸鏡檢查，盡量不要超過50歲。



東野圭吾。（NHK 截圖）

東野圭吾因患大腸癌於7月23日凌晨在東京去世，終年68歲。（第一財經）

從息肉到腸癌僅4步 癌變前患者大多無明顯不適

綜合人民日報健康客戶端、健康時報、無錫疾控等。大腸癌（又稱結直腸癌），江湖人稱「沉默殺手」。很多人只關注肺癌、胃癌，卻忽視了它已是全球發病率第三、致死率第二的惡性腫瘤，且日趨年輕化，不再是「老年病」了。

從息肉發展成為腸癌，大致需要經歷4個階段。（AI圖片）

火箭軍總醫院結直腸肛門外科主任醫師趙克曾在《健康時報》刊文介紹，從息肉發展成為腸癌，大致需要經歷4個階段：小息肉→大息肉→不典型增生→腸癌。

在「息肉」和「不典型增生」這兩個階段，患者大多沒有任何不適，只有通過腸鏡才能發現並及時處理。一旦拖到便血、腸梗阻才去檢查，很多時候已經是晚期。

因腸癌去世的名人（部分）。（AI製圖）

醫生籲七類高危人群40歲後務必做一次腸鏡

想要打斷這條「癌變路徑」，最有效的手段就是腸鏡。《人民日報》健康客戶端報道，2026年4月國家衛健委新聞發佈會上，北京大學腫瘤醫院主任醫師武愛文明確建議：「40歲以後就要進行人生第一次腸鏡檢查，盡量不要超過50歲。」

為什麼沒有症狀也要做？醫生指出，腸鏡不僅能早期發現腸癌，更能揪出尚未出現症狀的腸息肉和癌前病變。在問題還沒變成「大麻煩」之前直接處理掉，等於把腸癌扼殺在萌芽中。

武愛文醫生提醒，50歲以上、男性、長期吸煙、飲酒、體重超重、運動較少、有過腸息肉病史以及有結直腸癌家族史，以上7類人屬於結直腸癌高危人群，尤其要及早篩查。

武愛文醫生提醒，以上7類人屬於結直腸癌高危人群，尤其要及早篩查。（AI製圖）

此外，醫生亦提醒如果父母、子女或親兄弟姐妹中有結直腸癌患者，且確診時年紀較輕，那麼你的篩查時間要提前10年。

如果沒有發現病變，可以5年後再做下一次腸鏡，之後保持每5年一次的頻率。但如果發現了息肉或癌前病變，建議下次檢查應在1年之內進行。

醫生強調，以上是針對沒有症狀的人群的常規篩查。如果已經出現長期腹部不適、黑便或便血、大便習慣改變、大便變細、不明原因的體重下降等表現，無論什麼年紀，都要盡早就醫。

2022年5月24日，消化內科醫師李鋒在貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣人民醫院消化內科給患者進行腸鏡檢查。（網絡圖片）

預防腸癌需從生活細節做起

除了年齡和遺傳因素外，飲食不均衡、吸煙飲酒、長期肥胖和長期便秘這4類人也更易長息肉。想要遠離腸道息肉，生活中需要多吃新鮮的蔬菜水果、減少高脂肪食物攝入、控制加工肉類的攝入、保證充足的飲水量以及日常堅持適量運動。