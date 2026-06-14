黃大煒逝世終年61歲　生於香港在台灣發展　憑《你把我灌醉》爆紅

在香港出生的資深音樂人黃大煒近日在美國逝世，終年61歲，死訊由其家人公布。黃大煒長期在台灣發展，經典代表作包括《你把我灌醉》、《讓每個人都心碎》等。



資深歌手黃大煒。（黃大煒FB）

資深歌手黃大煒。（黃大煒FB）

黃大煒女友Vicky發布多年前的甜蜜合照。（翻攝自IG）

綜合台媒《NOWnews今日新聞》及《ETtoday新聞雲》等報道，黃大煒的家人14日（周日）公開其死訊，黃大煒的胞姊透過律師表示，黃大煒在當地時間6月2日於姊姊位於美國檀香山的住宅過世。

家族背景顯赫 母親為張學良姪女

黃大煒於1964年出生於香港，自小移民美國。他的家族背景十分顯赫，母親張閭蘅是張學良的姪女（張作霖第五子張學森的女兒），因此黃大煒依輩分稱呼張學良為大伯公。

黃大煒畢業於美國夏威夷大學旅館管理系，但在15歲那年看了一場演唱會後，深深著迷於舞台魅力，從此決定投身音樂世界。

1988年，黃大煒赴台灣並由飛碟唱片發行首張全英文專輯《David 黃》。雖然前衛的西洋曲風一開始未獲主流大眾注意，但他很快在90年代初迎來了事業巔峰。

因失戀而作《你把我灌醉》紅遍華人世界

1990年，黃大煒推出歌曲《讓每個人都心碎》，大受歡迎。而1994年推出的《你把我灌醉》收錄於《手下留情》專輯中，這首歌將他推向了傳奇地位，成為華語流行音樂史上的經典，包括張惠妹、黃小琥、楊宗緯、蕭敬騰等知名歌手也曾翻唱過這首歌。

黃大煒曾表示，《你把我灌醉》這首歌是當年因失戀而作，沒想到多年後依然受到大家的喜愛：「有時候人在愛情裡，即使不喝酒，也會感到茫酥酥的陶醉感，愛情比酒更讓人沉醉。」

除音樂創作外，黃大煒也參與舞台劇與電視劇演出。黃大煒在2000年獲第11屆金曲獎最佳編曲人獎，近年來進軍影視圈，曾參演台灣公視劇集《化外之醫》，並憑此劇獲得金鐘獎提名。

5月始宣布移居夏威夷

黃大煒今年結束在台灣的生活，5月才宣布移居夏威夷，打算專心創作並陪伴罹癌經紀人女友Vicky，不料於當地離世，其家人未公開死亡原因，消息一出震驚各界。

2022年，黃大煒曾因心臟衰竭緊急送醫，且當時病情已影響腎臟功能，因此導致出現明顯水腫症狀。