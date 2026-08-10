羅文卸任國家市場監督管理總局局長　已履新河北省委書記

根據人力資源和社會保障部網站8月10日消息，國務院任命孫碩鵬為民政部副部長；任命蔣瑋（女）為中國老齡協會會長。免去羅文的國家市場監督管理總局局長職務；免去孫碩鵬的中國老齡協會會長職務。



據新華社7月31日消息，日前，中央對河北省委主要負責同志職務進行了調整。羅文同志任河北省委委員、常委、書記，倪岳峰同志不再擔任河北省委書記、常委、委員職務。

7月31日，河北省召開領導幹部會議，中央組織部分管日常工作的副部長黃建發同志在會上宣布了中央決定，稱這次調整是中央從大局出發，根據工作需要和河北省領導班子建設實際，經過通盤考慮、慎重研究決定的。

羅文。（國新網）

羅文1964年12月出生，湖南衡陽人。曾任中國電子信息產業發展研究院院長，工業和信息化部規劃司司長，2017年7月後任工業和信息化部副部長，國家發展改革委副主任，四川省委常委、常務副省長，省委副書記，2022年6月任國家市場監督管理總局局長。是二十屆中央委員。

倪岳峰將另有任用。