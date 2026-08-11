颱風白海豚狂奔6000公里登陸浙江滯留18小時　1949年來最嚴重之一

今年第13號颱風「白海豚」8月9日在浙江沿海兩次登陸。11日，浙江省氣象局發佈風氣象評估報告。評估報告顯示，「白海豚」在1949年以來登陸浙江的53個颱風中，被定性為「特重影響颱風」，浙江東部多達34個縣（市、區）的致災強度達到「特強」級別，其暴雨強度已超越2019年超強颱風「利奇馬」，風雨綜合強度則與2021年颱風「煙花」相當，屬「風雨並重」的極端天氣事件。



颱風白海豚將至，杭州西湖突遭暴雨。

8月9日在台州玉環坎門街道東沙社區拍攝的風浪。（新華社）

據央視新聞報道，8月11日，浙江省氣象局發佈颱風「白海豚」氣象評估報告。評估顯示，「白海豚」具有四大極端特點。

包括生成源地極偏東，屬於登陸中國最遠颱風，「白海豚」在距離浙江6000公里的國際日期變更線附近（東經176.9度）生成，為有氣象記錄以來首個在日界線附近生成並登陸內地的颱風。其生命周期長達16天，為一般颱風的三倍，期間眼壁經歷五次置換，強度多次調整。

「白海豚」登陸後路徑罕見，滯留浙江長達18小時。（央視新聞）

受「白海豚」影響，浙江持續暴雨天氣，浙江東部和北部地區出現大範圍大暴雨。（央視新聞）

其次，「白海豚」滯留長達18小時，登陸後路徑亦罕見南折，於浙閩交界一帶擺動。浙江自本月7日夜間起受其影響，截至11日影響時間長達5天，為歷史平均值的兩倍。

颱風白海豚將至，杭州西湖突遭暴雨。

杭州西湖突遭暴雨侵襲，遊客蹲地打傘避雨。

第三點，本次雨量破紀錄。受「白海豚」影響，浙江東部及北部出現大範圍大暴雨。8月7日晚至11日清晨，浙江全省平均雨量達215毫米，創下登陸浙江颱風過程平均雨量最高紀錄。其中台州市平均雨量達438毫米，打破當地紀錄；單站最大雨量出現在台州市三門縣亭旁鎮梘頭村，錄得高達970毫米，位列登陸浙江颱風史上第二位。

最後，「白海豚」風力強勁且持續時間長。8月7日至10日期間，浙江約85%區域出現8級以上大風，沿海地區普遍達12至14級。其中浙江玉環市鮮迭錄得最大風速為每秒60.8米（相當於17級風力），在登陸浙江的颱風實測風速中排名第四；溫嶺市更於10日傍晚出現小龍捲風。

上海多地百餘條段馬路出現積水。（新民晚報）

不少地方的路面積水觸及小腿，部分商舖，老舊屋苑被雨水倒灌。（抖音）

氣象部門指出，據風雨強度及影響範圍等綜合評估，「白海豚」 在1949年以來登陸浙江的53個颱風中，屬於「特重影響颱風」，浙江東部34個縣（市、區）致災強度為「特強」，其暴雨強度已超越2019年超強颱風「利奇馬」，風雨綜合強度則與2021年颱風「煙花」相當。