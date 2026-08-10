颱風白海豚吹過錢塘江　退潮驚現潮汐樹奇景！宛如「巨型流沙畫」

受「白海豚」外圍環流影響，浙江錢塘江日前退潮後，大片江灘浮現棕、褐、灰、黑交錯的蜿蜒沙紋，從高空俯瞰，宛如一幅鋪展在大地上的「巨型流沙畫」，細密紋路甚至被網友形容像巨大羽毛，美景影片曝光後迅速引發討論。



退潮浮現「巨型羽毛」

畫面中，原本平坦的泥灘經過強勁潮水反覆沖刷後，留下密密麻麻的溝壑與水流痕跡，一道道線條向四周延伸，形成宛如羽軸、羽枝般的特殊圖案。棕色、褐色、灰色及黑色泥沙相互交錯，在陽光與空拍視角下，呈現出極具層次的天然紋理，彷彿有人拿著畫筆在錢塘江灘塗上作畫。

錢塘江「巨型流沙畫」。（截取自微信視頻號@央視頻）

網友形容錢塘江的沙紋像巨大羽毛▼▼▼

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有網友看到影片後驚呼：

「大自然也太會畫畫了吧」

「第一次看到這麼漂亮的大地紋路」

「颱風帶走風雨，卻留下美景」



甚至有人專程前往錢塘江附近，希望一睹這片罕見景觀。

地理學上稱為「潮汐樹」

綜合內媒報導，這幅「大地流沙畫」其實並非單純由狂風吹出，而是颱風、潮汐與泥沙共同作用的結果，這類地貌在地理學上稱為「潮汐樹」，主要發育在淤泥質潮灘上。當潮水進退時，水流會沿著灘塗逐漸形成主要潮溝，再向兩側分裂出大量細小支溝，從空中看起來就像一棵樹或一根羽毛。

這是2025年10月11日在浙江嘉興海寧拍攝的錢塘江退潮後的「潮汐樹」。（新華社）

這次受到「白海豚」外圍環流影響，錢塘江潮水動力明顯增強，強大的潮流反覆沖刷、侵蝕並重新分選灘塗泥沙，使原本較平坦的江灘被刻畫出更加明顯的溝槽與紋理。退潮之後，大量水流留下的痕跡便完整呈現在灘塗表面。

至於為何會出現棕、褐、灰、黑等多種顏色，主要與灘塗沉積物本身的成分及分布有關。不同深度的泥沙可能含有不同程度的有機質及礦物成分，經過強潮沖刷、翻動與重新沉積後，不同顏色的泥沙被重新排列，才形成肉眼可見的層層色帶，並非受到污染或人工刻意打造。

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