白海豚風雨襲黃山致索道停運　遊客大打蛇餅苦等數小時落山｜有片

受颱風「白海豚」外圍環流影響，安徽黃山風景區8月8日遭遇暴風雨侵襲，導致索道一度停運，數百名遊客滯留山上。有親歷者稱，當天下午3時左右開始下雨，山上大風寒冷，遊客在風雨中苦候數小時。景區工作人員證實滯留情況屬實，目前已連夜疏散遊客。8月9日，黃山風景區宣佈全域暫停對外開放。



大量遊客穿著雨衣，冒著大風大雨沿山路排隊下山，人龍蜿蜒如「打蛇餅」。（抖音截圖）

當天下午3時左右，景區開始下雨，山上風力強勁、氣溫驟降。（抖音截圖）

風雨驟至索道停運 數百遊客苦候數小時

綜合澎湃新聞，紅星新聞，8月8日下午，颱風「白海豚」為黃山風景區帶來強風暴雨。網上流傳影片顯示，大量遊客穿着雨衣，冒著大風大雨沿山路排隊下山，人龍蜿蜒如「打蛇餅」。

多名親歷者向內地媒體講述當日情況。當天下午3時左右，景區開始下雨，山上風力強勁、氣溫驟降。由於天氣惡劣，纜車一度關閉。有遊客稱，因為索道停運，他直到下午5時多才成功下山，同行長者及兒童處境尤為艱難。有網民發帖形容「在山上冒雨等了數小時，山上刮大風很冷」。

安徽黃山風景區8月8日遭遇暴風雨侵襲，導致索道一度停運，數百名遊客滯留山上。(抖音截圖）

面對大量遊客滯留，黃山景區緊急救援電話工作人員回應稱，滯留情況屬實，從8日下午開始一直在疏散人員。工作人員表示，大部分遊客已下山，並於8月9日組織護送留宿山上賓館的滯留人員，沿途護送及陪同體力不足的遊客下山。

安徽黃山風景區8月8日遭遇暴風雨侵襲，導致索道一度停運，數百名遊客滯留山上。(抖音截圖）

景區全域暫停開放 迎客松24小時專人守護

鑑於颱風將帶來持續強風及強降水，對索道運行及登山安全構成極大威脅。8月9日上午10時，黃山風景區管委會發佈通告，宣佈景區全域自通告發佈之時起停止對外開放，各登山入園口及索道同步關閉，具體恢復開放時間另行公告。

值得注意的是，在關閉景區的同時，景區園林部門隨即對國寶「迎客松」實施牽引繩加固及支撐杆固定等防護措施，並安排專職「守松人」24小時駐點監測。