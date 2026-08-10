白海豚襲華東　上海水浸成澤國　迪士尼人偶颱風天照常出街｜有片

颱風「白海豚」9日在浙江沿海登陸後，殘餘環流持續影響華東地區。10日，上海遭受大範圍暴雨侵襲，多區發出暴雨橙色甚至紅色預警，市區多處道路積水嚴重，有網民拍到巴士在深水中涉水前行，另有博主發佈影片稱，迪士尼園內互動人偶在風雨中照常出街與遊客互動，引發網民熱議。



上海中心城區暴雨紅色預警信號於上午10時30分生效。這是自2013年以來，上海再次拉響最高級別暴雨警報。（小紅書）

另有博主在社交平台發佈影片稱，園內互動人偶在風雨中照常出街與遊客互動，引發網民熱議。（抖音截圖）

有巴士在大雨中緩慢涉水前行。（微博）

上海變「海上」 巴士涉水而行

10日凌晨起，上海多區普降大雨。雨量方面，凌晨4時至上午10時的統計顯示，全市大部出現暴雨及大暴雨，以金山張堰鎮123.8毫米為最大。此前8月9日，上海時隔13年再發暴雨紅色預警，上一次出現最高級別暴雨警報已是2013年。

受強降雨影響，全市出現多處積水。有網民形容暴雨已將上海下成了「海上」，網傳影片可見，多條道路水深及膝，汽車要涉水而行亦，有巴士在大雨中緩慢涉水前行。

有巴士在大雨中緩慢涉水前行。（微博）

此外，上海知名步行街打卡點武康大樓四周被積水包圍，遠望如同浮於水面的大船，有網民形容「武康號」巨輪即將起航。

知名步行街武康路也出現水浸，有網民戲稱「武康路」變成「武康河」。（微博截圖）

知名步行街武康路也出現水浸，有網民戲稱「武康路」變成「武康河」。（微博截圖）

與此同時，上海市民的吐槽與調侃此起彼伏。有網民形容「白海豚」精準撞上江浙滬周一早高峰，是「最會卡點的颱風」。亦有網民感嘆「白海豚帶來的雨量比『巴威』多」，前一日下了一整天的雨「雖然偶爾停一下，但是持續時間長」。

8月9日，受颱風白海豚影響，上海多地百餘條段馬路出現積水。（新民晚報）

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迪士尼人偶颱風天照常出街引熱議

據上游新聞，上海迪士尼樂園因園區積水被網民戲稱為「水上樂園」，另有博主在社交平台發佈影片稱，園內互動人偶在風雨中仍照常出街與遊客互動，引發網民熱議。

一名客服人員表示，園區當天的項目及互動安排會根據實時天氣情況動態調整，部分室外項目可能臨時關閉或取消。對於遊客關心的迪士尼朋友互動項目，該客服人員表示，目前相關互動仍會安排。

白海豚殘渦北上 北京四區拉響紅色警報

隨着「白海豚」殘渦深入內陸北上，北京市氣象台10日上午10時發佈全市暴雨橙色預警。其中，通州、大興、房山、門頭溝四區氣象台升級發佈暴雨紅色預警，預計上述區域24小時累計雨量可達200毫米以上。

據新京報，北京市委書記尹力要求全市要立足最不利情況，做足最充分準備，築牢防汛防颱風安全屏障，確保城市平穩有序運行，切實維護人民群眾生命財產安全。