白海豚北上｜北京將出現暴雨到大暴雨天氣　有街道水浸嚴重

「白海豚」颱風9日先後兩次登陸浙江沿海地區，深入內陸後強度逐步減弱。受「白海豚」外圍暖濕氣流北上與南下的北方冷空氣交匯影響，北京市將從11日傍晚起的未來24小時內迎來超全年三分之一雨量，全市將出現暴雨到大暴雨天氣。現時北京多處觀光景區已臨時閉館，政府也倡導企業單位明日（12日）彈性上班。



北京市民在網上發佈相片显示，順義區後沙峪有街道嚴重水浸，水位已經淹過私家車輪胎，有市民開着電單車在「水路」前行；還有外賣騎手艱難推著電單車在送貨。



順義區後沙峪有街道嚴重水浸，水位已經淹過私家車輪胎。（小紅書@柚子live）

順義區後沙峪有街道嚴重水浸，水位已經淹過私家車輪胎。（小紅書@柚子live）

順義區後沙峪有街道嚴重水浸，水位已經淹過私家車輪胎。（小紅書@柚子live）

據北京市氣象台預報，今日（11日）傍晚至13日白天，北京將出現暴雨到大暴雨天氣，最明顯降雨時段在12日凌晨到夜間，大部分地區將出現六小時累計雨量100毫米、24小時累計雨量150毫米以上的強降雨，其中通州、大興、房山、門頭溝、經開、懷柔、豐臺等七區，六小時累計雨量可達150毫米以上，24小時累計雨量可達200毫米以上。

相較之下，北京全年平均降雨量為528毫米，大多集中在6月至9月之間。

北京市民開着電單車在「水路」艱難前行。（小紅書@柚子live）

在順義區後沙峪，有居民在搬運物資。（小紅書@柚子live）

截至8月11日下午16時16分，過去1小時北京最大降水量出現在順義後沙峪，為88.5毫米。（氣象北京）

已有街道嚴重水浸

據氣象北京消息，截至11日下午4時16分，過去1小時北京最大降水量出現在順義後沙峪，為88.5毫米，該站累計降水量118.4毫米，已達到了暴雨標準。

北京市民在網上發佈相片显示，順義區後沙峪有街道嚴重水浸，水位已經浸過車輛的輪胎，有市民開着電單車在「水路」前行，還有外賣騎手艱難推著電單車在送貨，以及有居民用防水布掩蓋物資，使其免受雨水浸濕或損壞。

11日上午9時，北京市啟動全市防汛二級應急響應，要求各地提前準備好排水設備和擋水板等設施，轉移山區和低窪地區民眾，關閉山區和涉水類景區。12日開始，企事業單位可採取彈性工作方式或錯峰上下班。學校視情況停課，停止戶外教學活動。另外為確保遊客安全，中國人民抗日戰爭紀念館、雲居寺、戒台寺等機構於11日起臨時閉館和閉園。