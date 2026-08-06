《奧德賽》北京首映　中國Podcaster17分鐘訪談路蘭爆紅全球熱議

由基斯杜化·路蘭（Christopher Nolan）執導的新片《奧德賽》（The Odyssey），近日在內地舉辦優先場。7月30日，路蘭和主演麥·迪文（Matt Damon）和查理絲·花朗（Charlize Theron）到北京參加影片首映禮。然而令人意外的是，一段中國播客（Podcast）主播仲樹與路蘭的面對面對談，卻在YouTube、X及Reddit等平台爆紅，獲得數千萬次觀看，引發全球影迷、學術界的瘋狂討論。



據了解因為仲樹在15歲曾離開浙江去美國求學，並在此期間學會了包括古希臘語在內的多種語言，有外媒因此分析，兩人的對談成了西方不同立場的人論證「中國崛起」、「美國教育成功」、「西方媒體衰落」的材料。這段原本只是為了宣傳電影的訪談，最終演變成一場現象級的文化傳播事件。



影片《奧德賽》近日在北京、上海、廣州、深圳四城限時上映。（《奧德賽》劇照）

《奧德賽》7月30日在北京舉行首映禮。（微博）

仲樹採訪路蘭。（仲樹的小紅書帳號）

學術背景擦火花 棄娛樂八卦回歸採訪本身

7月31日，仲樹在內地影音平台嗶哩嗶哩（B站）發佈了她與路蘭在北京的對談影片。據她介紹，這場專訪的誕生純屬巧合，環球影業一名工作人員本身是仲樹播客的忠實聽眾，曾收聽其製作的《如何閱讀荷馬史詩·奧德賽》特輯，最終意外促成這次採訪。

據《澎湃新聞》報道，路蘭畢業於倫敦大學學院英語文學專業，而仲樹則在美國高中時期便深造古希臘語與古典文本。

中國播客主播仲樹與路蘭的訪談節目。（「獨樹不成林」小宇宙頁面）

採訪一開始，仲樹試圖為路蘭貼上「遲暮文明的吟遊詩人」的標籤，對此路蘭回應稱，他的講述方式從歷史角度來看並不違背荷馬，他感興趣的是青銅時代的崩潰，以及特洛伊戰爭與荷馬之間的歷史空白。

另外針對古希臘文化缺乏「贖罪」概念的質疑，路蘭坦承片中確實帶有贖罪色彩，旨在探討破壞宙斯律法（賓客之誼，xenia）的後果。路蘭更將此現實化，指出現代社會人與人相互尊重的紐帶正遭受前所未有的挑戰，直接動搖了文明的定義。

5日，仲樹與路蘭的訪談影片在B站已有109萬次播放量。（B站截圖）

8月1日，加拿大媒體人基思利（Geoff Keighley）將兩人對談的17分鐘影片轉至社媒X，誇讚這是一場「精彩而睿智」的訪談，截至5日已獲得1815萬次瀏覽。同時，仲樹也在個人X帳號發佈影片，截至5日也獲得逾684萬次瀏覽。另外，5日，影片在B站已有109萬次播放量。

加拿大媒體人基斯利（Geoff Keighley）將影片轉貼至社媒X，至今已獲得逾1815萬次瀏覽。（X截圖）

影片除了獲得數千萬次觀看，更引發一些影迷和學術人士討論，有人認為「這是《奧德賽》宣傳期至今最精彩深刻的訪問」、「 這場訪談讓人思考一些超出電影本身的問題，很意外很高級！」

為何訪談影片能在外網爆紅？

對於這場訪談為何能在外網破圈爆紅，8月2日仲樹在B站發佈題為《我的路蘭採訪為啥在西方連夜火遍全網？》的影片來回應，她指這段影片引發西方觀眾對本國媒體、教育與公共文化的集體反思。

仲樹分析出爆紅背後的核心原因：一是現代媒體充滿諂媚、八卦與插科打諢的宣傳式採訪。海外網民之所以普遍評價這是「整個宣傳期甚至路蘭生涯最好的採訪之一」，是因為它滿足了大眾對採訪最本真、最基礎的期待——安安靜靜地討論作品本身、創作者的構思以及對古典文本的理解。

不少海外網民看完影片，紛紛誇讚此次採訪。（澎湃新聞）

有網民評價這是「整個宣傳期至今最精彩深刻的訪問」。（X截圖）

據《南方都市報》過往報道，仲樹是一名活躍於中國播客領域的青年學者，在各大社媒擁有超百萬關注者。她在15歲離開浙江台州赴美求學，精通德語、法語、英語、古希臘語和拉丁語，目前是政治哲學博士候選人，在美國高校擔任政治哲學講師。

仲樹還稱，採訪成功破圈後，她被海外網民簡化成「採訪路蘭的中國女士」， 繼而成為不少人論證「中國崛起」、「美國教育成功」、「西方媒體衰落」乃至「荷里活被覺醒文化摧毀」的材料。不少西方網民反思：「為什麼我們自己的記者水平如此低下？」進而與西方社會對文化衰落、被中國趕超、美國教育現狀以及自身文化等焦慮交織在一起。