中國電動車月銷佔比首次破60%　汽車出口連續兩個月破百萬輛

《新華社》報道，中國汽車工業協會8月12日發佈數據顯示，2026年7月份，電動車月度新車銷量佔比首次超過60%、累計佔比首次超過50%；月度出口量連續兩個月突破100萬輛，電動車出口佔比連續兩個月超過50%。



7月25日，南京港等待裝船的國產汽車。（新華社）

前7個月，中國汽車產銷分別完成1756.7萬輛和1760.2萬輛，其中電動車產銷分別完成901.4萬輛和900.7萬輛，同比增長均近10%。具體來看，7月，電動車產銷分別完成157.6萬輛和156.1萬輛，同比分別增長26.8%和23.7%，純電動汽車產銷量均超過100萬輛，同比增長均超過三成。

7月，汽車產銷分別完成257.3萬輛和258.4萬輛。中汽協會副秘書長陳士華分析稱，7月汽車市場進入傳統銷售淡季，客流與訂單自然回落，疊加半年度衝量提前釋放部分需求、全國持續高溫及部分區域颱風、洪澇災害影響線下銷售等因素，環比呈現季節性回落，同比微降。

汽車出口繼續保持高速增長。7月，汽車出口104.3萬輛，環比增長0.6%，同比增長81.3%，其中出口55.3萬輛，環比增長5.7%，同比增長1.5倍。前7個月，汽車出口614萬輛，同比增長66.8%，其中新能源汽車出口290.9萬輛，同比增長1.2倍。

7月24日，南京港邊檢站民輔警在汽車堆場內巡查。（新華社照片）

6月2日，中國品牌電動汽車行駛在印度尼西亞雅加達街頭。（新華社）

據《觀察者網》報道，中國汽車工業協會相關負責人表示，中國汽車出口之所以能夠保持高速增長，主要是中國擁有全球最完整的汽車產業鏈。從鋰礦加工、電池製造、電機電控到整車組裝，不僅產能充足、成本可控，而且供應鏈抗風險能力強。此外，中國汽車產業的智能化形成了核心競爭力，智能駕駛、座艙交互等功能能夠快速迭代，精準適配海外用戶的需求。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，綜合來看，當前中國汽車市場呈現出「內需承壓、外貿強勁」的特徵，出口正在成為穩住行業大盤的關鍵力量和核心增長引擎。