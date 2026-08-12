深圳華強北外銷熱潮！歐盟電池新規助攻　上半年業績已超越去年

歐盟今年7月放寬部分電子產品電池設計規範後，深圳華強北電子商圈迎來外銷熱潮，智能眼鏡、AI穿戴裝置等產品需求快速升溫，吸引歐洲、美洲、中東買家湧入下單，店家透露光是今年上半年業績已超越去年全年，其中海外訂單佔比高達六成。



走進華強北街頭，琳瑯滿目的科技產品對當地人而言早已司空見慣，但整個商場卻擠滿來自世界各地的採購客商。巴西採購商表示，這裡是全球重要的電子產業中心，能找到任何想要的東西，因此購買了VR眼鏡、智能眼鏡等產品。不只巴西，中東、南美各國採購商也密集造訪華強北，平均每天有8,000多名外籍商務客前來採購，其中歐洲客戶更呈現爆炸性成長。

歐盟今年7月放寬部分電子產品電池設計規範後，深圳華強北電子商圈迎來外銷熱潮，智能眼鏡、AI穿戴裝置等產品需求快速升溫。（《央視財經》）

深圳華強北電子商場 擠滿來自世界各地的採購客商：

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華強北店家鍾賢光表示，今年上半年的銷售已經超過去年全年，海外客戶佔比超過約六成。鍾賢光指出，新政策出來以後，歐洲客戶成長最為明顯，現在開始增加訂製訂單。這波熱潮主要源自今年7月歐盟電池法規放寬，豁免了智能眼鏡、穿戴設備必須配備可拆卸電池的規定。比利時採購商表示，現在不需要考慮電池如何拆卸，也不必擔心電池到了港口後會有清關問題。

華強北店家說明，目前正在重新設計這些眼鏡，可以將電池設計簡化。可拆卸電池產品的成本相比不可拆卸電池產品，要高出10%至20%。

除了貿易外銷訂單大增，華強北更大的轉變是成為全球創客的聖地。由於當地供應鏈完整、打樣速度快、成本可控，海外創業者可以用低成本實現產品創新。美國創業者認為，地球上沒有其他地方像華強北，在這裡可以製造任何東西，而且價格負擔得起，這些模組讓他能做出幾年前根本沒能力製作的產品。

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華強北從過去的山寨黑科技大本營，如今靠著供應鏈彈性接軌國際，但如何在硬體代工之外擺脫低價競爭，並走出真正的技術創新，依然是這座中國電子第一街的下一步考驗。

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