Zeekr 7X寧波充電站起火 官方：曾嚴重碰撞但未經專業檢修｜有片
撰文：林芷瑩
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8月9日，浙江寧波一輛極氪（Zeekr） SUV 充電期間起火。極氪發布情況說明回應稱，事故未造成人員傷亡，經初步核實，涉事車輛近期曾發生嚴重碰撞事故，事故發生後未通過品牌官方授權服務中心進行檢測及維修。
影片顯示，一輛黑色極氪7X SUV正在充電，一名黑衣男子打開車頭蓋檢查機件，剛走開幾步，車輛突然傳出巨響並冒出火光，白煙彌漫；黑衣男子跑開後，立即讓其他車主「快走快走」，約20秒後，車輛再次傳爆炸聲，冒出火光後起火，黑衣男子隨即持滅火筒撲滅火勢。
事發於寧波市海曙區海西明月小區對面的公共充電站。8月9日，極氪發布情況說明稱，消防部門第一時間到達現場並妥善處置，事故未造成人員傷亡。
事發後，極氪第一時間安排工作人員趕赴現場，並成立專項工作組協助處理後續事宜。經初步核實，該車輛近期曾發生嚴重碰撞事故，事故發生後未通過品牌官方授權服務中心進行檢測及維修。目前，極氪正配合消防及相關部門開展現場勘驗和事故原因調查。具體原因，以相關部門最終調查結論為準。
極氪提醒，車輛發生碰撞事故後，動力電池、高壓系統及車身結構等均需進行專業、全面的檢查和評估，建議車主及時前往品牌官方授權服務中心進行檢測及維修；若車輛未經規範檢測及維修，後續使用可能存在安全隱患。
購買二手新能源車輛時，也建議充分核驗車輛事故及維修記錄，並對動力電池、高壓系統等關鍵部件進行專業車況檢測，保障用車安全。
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