朱鎔基逝世｜官方訃告全文：堅決維護香港國際金融中心繁榮穩定

新華社報道，前國務院總理朱鎔基（朱镕基）今天（12日）在北京因病去世，享年98歲。新華社發布的訃告全文特別提到，朱鎔基在擔任國務院總理時「堅決維護香港國際金融中心繁榮穩定」。



新華社發布中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協訃告，全文如下：中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會沉痛宣告：中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十四屆、十五屆中央政治局常委，國務院原總理朱鎔基同志，因病醫治無效，於2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。

朱鎔基遺像。（新華社）

朱鎔基同志，1928年10月生，湖南長沙人。1948年12月參加革命工作，1949年10月加入中國共產黨。他青少年時期就熱愛祖國，勤奮好學，追求進步，矢志報國。1947年至1951年，在清華大學電機系電機製造專業學習並參加「新民主主義青年聯盟」。

1951年至1952年，任東北工業部計劃處生產計劃室副主任。1952年至1958年，歷任國家計劃委員會燃動局、綜合局組長，國家計委主任辦公室副處長，國家計委機械局綜合處副處長。1958年至1969年，歷任國家計委幹部業餘學校教員、國民經濟綜合局工程師。1970年至1975年，下放國家計委「五七」幹校勞動。

1975年至1979年，歷任石油工業部管道局電力通訊工程公司辦公室副主任、副主任工程師，中國社會科學院工業經濟研究所室主任。1979年至1983年，歷任國家經濟委員會燃動局處長、綜合局副局長、技改局局長，國家經委委員。1983年至1987年，歷任國家經委副主任、黨組成員，國家經委副主任、黨組副書記。

「為上海進一步改革開放和發展打下堅實基礎」

1987年至1991年，歷任上海市委副書記、市長、市委書記。他提出上海要調整工業結構，重組新的發展優勢，增強國際競爭能力，走發展外向型經濟的路子，推動浦東開發開放進入實質性啓動階段，為上海進一步改革開放和發展打下堅實基礎。

1991年，朱鎔基同志任國務院副總理兼國務院生產辦公室主任、黨組書記，兼國務院經濟貿易辦公室主任、黨組書記，分管機電能源、鐵道交通、冶金化工、輕工紡織等工作。

「着力推動改革開放和現代化建設」

1992年10月，朱鎔基同志在中共十四屆一中全會上當選為中央政治局委員、常委，負責國務院常務工作。1993年6月，兼任中國人民銀行行長。他積極宣傳貫徹鄧小平同志南方談話精神，貫徹落實黨的十四大精神，着力推動改革開放和現代化建設。組織開展「三角債」清理，立足治本清源，增強企業經營活力。研究制定加強和改善宏觀調控的思路舉措，進一步統一認識，為扭轉經濟過熱、抑制通貨膨脹、實現「軟着陸」做了大量卓有成效的工作。着力整頓財稅秩序，嚴肅財經紀律，強化稅收徵管，加快財稅改革，完善金融調控體系。推動糧食價格和購銷體制改革，建立適應社會主義市場經濟要求的糧食購銷體制，在農民自願的基礎上實行種糧大戶承包、發展適度規模經營。

1997年9月，朱鎔基同志在中共十五屆一中全會上再次當選為中央政治局委員、常委。

1998年3月，在九屆全國人大一次會議上，他被任命為國務院總理，後擔任國務院黨組書記。面對亞洲金融危機衝擊和國內特大洪澇災害，他按照黨中央部署，從實行適度從緊的財政、貨幣政策轉向實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，着力擴大國內需求，深化重點領域改革，保持了經濟穩定、快速增長。

全面調整產業結構、地區結構和城鄉結構，大力發展高新技術產業特別是信息產業，積極支持現代服務業加快發展，着力提高經濟增長質量和效益。把解決「三農」問題放在突出位置，因地制宜推進農業結構調整，加強農村扶貧開發，促進城鄉協調發展。

「堅決維護香港國際金融中心繁榮穩定」

採取一系列擴大對外開放、鼓勵出口的政策措施，堅持人民幣不貶值，實施市場多元化戰略和以質取勝戰略，積極吸引外資，更好地利用國內國際兩個市場、兩種資源，堅決維護香港國際金融中心繁榮穩定。加大生態環境保護和建設力度，強化對土地、礦產等資源的管理，集中力量對重點流域、區域等污染進行治理。

建立國有企業下崗職工基本生活保障、失業保險、城鎮居民最低生活保障制度，下大力氣解決拖欠職工工資、下崗職工再就業等問題。持續轉變政府職能，推進政府機構改革，着力加強政府自身建設。

擔任國務院總理後，朱鎔基同志還先後兼任中央專委會主任、國家經濟體制改革委員會主任、國家科技教育領導小組組長、國務院三峽工程建設委員會主任、國家國防動員委員會主任、國務院西部地區開發領導小組組長等，在經濟體制改革、科技、教育、西部大開發、國防工業等領域傾注了大量心血。

朱鎔基就職總理時強調，「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已」。（Getty Images）

朱鎔基同志擔任國務院副總理和國務院總理期間，我國正處於從計劃經濟體制向社會主義市場經濟體制轉變的關鍵時期。在以江澤民同志為核心的黨中央堅強領導下，他主持了財稅體制改革，全面實施以公平稅負和簡化稅制為核心的重大稅制改革，實行合理劃分中央與地方事權基礎上的分稅制財政體制，進行農村稅費改革試點。

他積極推進金融體制改革，進一步規範中央銀行職能，深化商業銀行、外匯制度、證券期貨市場等改革，推動建立全國統一開放、有序競爭、嚴格管理的金融市場體系。他把國有企業改革作為經濟體制改革的中心環節，按照「產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學」的要求，加快現代企業制度建設，從戰略上調整國有經濟佈局和改組國有企業，強調必須千方百計促進下崗失業人員再就業，加強社會保障體系建設。

他推進住房制度改革，逐步實行住房分配貨幣化，建立和完善以經濟適用住房為主體的多層次城鎮住房供應體系。他持續深化糧食流通體制改革，推行按保護價敞開收購農民餘糧、國有糧食購銷企業順價銷售、糧食收購資金實行封閉運行，逐步放開主銷區糧食收購市場和價格。

他還主持實施社會保障體制、醫藥衛生體制、投融資體制等一系列重大改革，推動建立社會主義市場經濟體制的基本框架，主持完成我國加入世界貿易組織的艱苦談判，促進對外開放向廣度和深度拓展。

「敢於說真話，不怕得罪人，不搞特殊化」

朱鎔基同志對人民群眾飽含深情，強調政府工作人員要牢記自己是人民的公僕，敢於說真話，不怕得罪人，不搞特殊化，以強烈的責任擔當主動挑重擔子、啃硬骨頭，全力推進為人民群眾辦實事。

2003年3月，朱鎔基同志不再擔任國務院總理職務。從領導崗位上退下來以後，他堅決擁護和支持以胡錦濤同志為總書記的黨中央，堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央，一直關心中國特色社會主義偉大事業，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

朱鎔基同志的一生，是革命的一生、戰鬥的一生、光輝的一生，是全心全意為人民服務、獻身於共產主義事業的一生。他的逝世，是黨和國家的重大損失。我們要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅定信心、同心同德，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。

朱鎔基同志永垂不朽！