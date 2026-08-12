朱鎔基逝世｜退休23年淡泊低調拒談公事　與夫人夫唱婦隨寄情京劇

中國前國務院總理朱鎔基於2026年8月12日在北京逝世，享年98歲。官方訃告評價朱鎔基是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。



朱鎔基遺像。（新華社）

在波瀾壯闊的政治生涯落幕後，朱鎔基的晚年生活的低調、豁達與自律，同樣在公眾心中留下了深刻的印記。從2003年卸任國家領導人職務起，朱鎔基迅速淡出公眾視野，由昔日雷厲風行的「鐵面總理」，轉變為一位沉浸於琴音書海、含飴弄孫的慈祥長者。



卸任總理職務後，朱鎔基將大量精力投入到個人興趣之中，其中最為鍾情的莫過於中國傳統京劇。朱鎔基曾描述自己的晚年生活：「我在崗位上的時候，不敢說是全國最忙的人，至少也是最忙人中間的一個。但是我的退休生活很豐富。我最喜愛的是中國的京劇，我現在不單是唱戲，而且還拉京胡。」經過名師指教與勤學苦練，朱鎔基拉胡琴的技藝甚至也相比以往有了質的飛躍。

2003年11月，退休後的朱鎔基重訪老家湖南，期間他還特別邀請湖南京劇團琴師張再峰到住所處切磋藝技。

張再峰回憶，朱鎔基偏愛老生唱腔，演唱起來有板有眼、極具專業水準。二人合奏《甘露寺》、《搜孤救孤》、《烏盆記》等名段，配合默契。隨後數日，劇團多位藝術家紛紛前來交流切磋，連續兩個下午熱鬧非凡，盡顯其對傳統藝術的摯愛與親和。

小時候表演同總理朱鎔基合照。

微服深居簡出與民同樂

退休後的朱鎔基恪守「深居簡出」的原則，極少在公開場合露面。但在偶爾的行程中，他所展現出的溫和與親切，與任內的「鐵面總理」的嚴厲形象形成了鮮明對比。

據媒體公開報道，2004年4月，朱鎔基曾微服前往福州參觀林則徐紀念館。當時天色陰冷，他身著土黃色夾克，夫人勞安隨行照顧。

參觀期間，面對事先不知情的現場民眾頻頻提出的合影請求，這位昔日以冷峻著稱的前總理皆頷首應允。甚至在走出紀念館時，門外也早已聚集了聞訊而來的熱情群眾，現場爆發出雷鳴般的掌聲。朱鎔基難拒盛情，繞座駕一圈向眾人揮手致意，親切溫馨。

年輕朱鎔基和妻子勞安。（網上圖片）

嚴守「不談公事」自律清廉

除深居簡出外，朱鎔基萬年恪守的第一原則就是「不跟任何人談工作」。雖然退休後他遊歷多地，但面對當地官員的拜訪，始終堅持「不談公事」。這種清醒的角色轉變與對後輩的充分信任，展現了一位老政治家的胸襟與智慧。

此外，朱鎔基在任內便曾立下「不作傳記、不題詞」的規矩。公開報道中曾提到，其堂兄朱天池曾撰寫《朱鎔基傳》並於2004年專程赴上海希望請其過目，但朱鎔基堅守原則未予見面；對於未經許可刻在湖南常德詩牆上的《櫧基讚》，亦被要求悄悄拆下。

朱鎔基近年甚少公開露面。（資料圖片）

朱鎔基還曾婉拒了中華詩詞協會名譽主席等諸多社會頭銜，甚至謝絕回到家鄉長沙，展現出極高的晚節追求。

離開政界後，朱鎔基亦格外珍視昔日的清華同門情誼。有報道指，為了參加2006年5月清華大學電機系畢業55周年的聚會，他特意調整行程提早返回北京。聚會上，同窗們直呼其名「鎔基」，大家自覺不談國事，只敘陳年舊事。朱鎔基攜全家出席，席間還主動為女兒澄清了此前媒體關於婚姻的不實謠言，護眷之情溢於言表。

退休後，朱鎔基仍與母校保持聯繫。（清華經管學院官網）

從忙碌的政治生涯退休後，朱鎔基和夫人勞安「婦唱夫隨」，日常看書、寫書法，合唱京戲，享受著平淡而充實的家庭時光。朱鎔基的一生踐行「官不畏我嚴，而畏我廉；民不服我能，而服我公」的信條，他在晚年，用淡泊與自律，為自己波瀾壯闊的人生劃下了圓滿而令人敬佩的句點。