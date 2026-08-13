梁文峰對壘馬斯克　DeepSeek深夜「上新」　高價模型恐面臨洗牌

8月12日深夜，DeepSeek官網API文檔更新，模型版本從V4-Pro預覽版切換為「DeepSeek-V4-Pro-0813」。幾乎同一時間，馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceXAI發布了新一代模型Grok 4.6。兩款主打高性價比的模型同夜撞車，梁文鋒與馬斯克的雙強對壘，真正感受到壓力的可能是OpenAI和Anthropic。



【本文轉載自《觀察者網》。】



從DeepSeek官方群流出的一張評測對比表顯示，V4 Pro正式版在多項智能體測試中表現亮眼。在衡量AI智能體完成真實終端環境覆雜任務能力的Terminal Bench 2.1上，V4 Pro拿下87.9分，距離全球第一的Anthropic Fable 5僅差0.1分。相比預覽版72.1分的成績，三個月躍升了15.8分。

在AI安全智能體基準Cybergym上，V4 Pro以83.3分壓過Fable 5的83.1分；在工作流智能體測試AutomationBench中，31.8分對29.1分同樣勝出。

4月24日，DeepSeek V4正式發佈——首發平台不是英偉達，是華為昇騰。(Getty)

衡量軟件工程能力的DeepSWE上，分數從預覽版的12.8分飆升至62.7分，接近原來的五倍，超越了Anthropic上一代旗艦Opus 4.8的58.0分。V4 Pro正式版支持100萬Token上下文長度，最大輸出384K Token，並兼容OpenAI和Anthropic兩種API格式，開發者幾乎無需修改代碼即可完成切換。

智能體是理解這次升級的關鍵。Terminal Bench、DeepSWE這類測試考察的是AI能不能真正「幹活」——調用工具、執行多步驟任務、編寫和修改代碼、在長鏈條中持續推進直到交付結果。這正是大模型從聊天玩具走向生產工具的核心門檻。

就在V4 Pro上線前幾個小時，馬斯克旗下SpaceXAI發布的Grok 4.6同樣劍指長周期智能體任務。在面向真實知識工作的GDPVal-AA v2評估中，Grok 4.6以1753 Elo登頂，超過了Fable 5的1741和GPT-5.6 Sol Max的1728。兩款模型不約而同地將矛頭指向同一件事：讓AI在長任務中穩定交付可用成果。

2026年6月11日，美國紐約市，時代廣場出現一個巨大的馬斯克（Elon Musk）充氣球，批評他旗下的xAI開發的AI聊天機器人Grok。（Reuters）

然而價格差距令人咋舌。Fable 5每百萬輸出Token定價50美元，GPT-5.6 Sol Max為30美元，Grok 4.6為6美元，而DeepSeek V4 Pro僅為0.87美元，約為Fable 5的五十七分之一。0.1分的跑分差距背後，是五十七倍的價格鴻溝。

DeepSeek此次發布的另一重看點，是其智能體工具「Harness」的推進。有媒體報道，DeepSeek Harness於2026年5月內部立項，由崔添翼擔任負責人。

崔添翼畢業於浙江大學計算機系，曾在量化交易機構Jane Street任職九年，2026年3月加入DeepSeek。「DeepSeek Harness團隊」公眾號已於今年7月6日正式注冊。8月1日，崔添翼曾面向全球公開征集Harness內測用戶。

性能飆升的同時，漲價預告也隨之而來。8月6日，DeepSeek在開放平台發布公告，計劃近期整體上調API服務定價，預計漲幅較大。這是DeepSeek首次預告整體上調API價格，而非此前針對高峰時段的局部調整。

梳理其定價時間線：4月V4發布時，V4 Pro API以2.5折優惠上線；5月31日優惠結束後，直接永久降至原價的四分之一；6月29日又引入峰谷計費。從永久降價到預告大漲，中間只隔了兩個多月。

DeepSeek總部匯金國際大廈（搜狐圖片）

如果只把漲價理解為「扛不住成本」，可能低估了DeepSeek的意圖。僅僅兩個月前的6月16日，DeepSeek剛剛完成成立以來首輪外部融資，募資總額超過500億元人民幣，投後估值突破3500億元，創下中國AI行業單輪融資紀錄。

最新消息顯示，DeepSeek已在推動第二輪融資，計劃募資約500億元，投前估值約5000億元。摩根士丹利8月9日發布的研報給出了三個驅動因素：V4模型需求旺盛支撐了更強的定價能力；廠商需要在市場份額與毛利率之間尋求平衡，以持續投入前沿模型研發；更多使用國產芯片可能帶來更高的推理成本。

報告認為，模型智能而非價格，才是大模型競爭的終極壁壘。

DeepSeek的漲價並非孤例。據摩根士丹利統計，以字節跳動、阿里、百度、騰訊、智譜、月之暗面、MiniMax及DeepSeek為樣本，中國大模型平均API輸出價格已從2025年一季度的約12.2元/百萬Token回升至2026年二季度的21.9元/百萬Token。智譜API定價較去年底累計上調約83%，但調用量反而增長了400%。騰訊在3月至4月間兩輪上調模型API價格，部分漲幅高達463%。

縱觀整個AI行業，算力供需、晶片採購成本、運營成本持續走高，單純靠低價換規模的模式難以為繼。當頭部廠商都不再以價格為唯一競爭手段，行業下半場的焦點已經明確：不是誰更便宜，而是誰真能解決問題。