DeepSeek不做｢更賺錢｣的公司　梁文峰四小時投資人會議講了甚麼？

近期，DeepSeek完成了公司首次外部股權融資，募資總額約510億元。在融資期間，DeepSeek創始人梁文鋒和投資人進行了一場近4小時的交流會。



在4小時的交流中，梁文鋒圍繞公司初心與願景、開源戰略、API 定價邏輯、AGI 技術路線圖、組織管理、算力差距、國產算力替代、行業終局展望八大主題，系統闡述了 DeepSeek 的底層思考與戰略判斷。



近期，DeepSeek完成了公司首次外部股權融資，募資總額約510億元。在融資期間，DeepSeek創始人梁文鋒和投資人進行了一場近4小時的交流會。（騰訊科技）

願景驅動而非利益驅動

綜合《第一財經》、自媒體《財通社》、《騰訊科技》、《IT之家》等梳理，梁文鋒表示，公司成立的初衷並非為了賺錢或上市，最初的幾十個人如果抱着這樣的想法就不會加入。他認為，公司是懷着對世界的善意來做這件事，覺得這是對人類有用的、金錢以外的事情。

梁文鋒引用傑克·韋爾奇（Jack Welch，美國通用電氣（GE）前董事長兼CEO，被譽為「全球第一CEO」）的觀點指出，管理大公司靠的不是規章制度而是願景。DeepSeek是「願景驅動」的，甚至沒有成文的願景，願景體現在做事的方法和對待世界的態度里。他強調，公司並非按照商業利益最大化的方式來運作。在他看來，DeepSeek是一群平凡的人在做不平凡的事情——公司兩年前成立時既沒有很多錢、沒有很多卡，也沒有知名度和號召力。

DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

開源最強模型，只賺合理利潤

梁文鋒明確表示，DeepSeek最強的模型也會開源，因為看不到閉源的好處。他認為在AI領域，開源與商業化沒有衝突，AI市場足夠大，可能占人類GDP的10%，不可能獨佔。「你越克制，越有可能做成這件事」。

關於API定價，梁文鋒披露了「十個月收回成本」的定價邏輯——按十個月收回設備成本來定價，相當於六倍利潤。他強調這不是利潤最大化的定價，因為如果價格再翻一倍，token消耗量不會有明顯變化。此前公司曾將DDCP模型價格降至四分之一，團隊群里很多人歡呼。梁文鋒表示，API定價仍有降價空間。

不求成為下一個字節騰訊，不會要求員工長期加班

其中談到對於成為下一代超級應用的可能性，梁文鋒表示，DeepSeek並不希望成為「下一個字節」或「下一個騰訊」。他認為，當前爭奪C端流量或To B收入並不是公司最關注的問題，內部重點仍是AGI技術路線和突破。

梁文鋒還提到，DeepSeek在2025年春節期間受到廣泛關注並不在公司原本規劃中，公司此前並沒有以市場爆發作為主要目標。

在組織管理方面，梁文鋒表示，保持團隊穩定性是DeepSeek當前最重要的事情之一。他認為，穩定的研發團隊是實現長期目標的基礎。他介紹，DeepSeek的組織方式結合自上而下的任務安排和自下而上的探索機制。員工部分時間用於完成公司重點方向，另一部分時間可以自主研究感興趣的技術問題。

梁文鋒表示，DeepSeek通常不會要求員工長期加班，因為AI研究需要相對寬鬆的環境，同時公司也保持高度聚焦，不會試圖快速補齊所有產品功能。

梁文鋒表示，保持團隊穩定性是 DeepSeek 當前最重要的事情之一。（騰訊科技）

持續學習是下一個瓶頸

梁文鋒闡述了AGI的技術演進路徑：去年的階梯是CoT（思維鏈），今年的階梯是Agent。他認為站在Agent這個位置，下一個要解決的瓶頸是持續學習，讓模型能像人一樣持續學習，而不需要每次都給出完整上下文。

持續學習之後，模型將能夠自己開發自己的下一個版本，進入自我迭代的「奇點」——但這不是突變，而是一個漸進過程。奇點之後才是具身智能，屆時模型可以自己設計下一代機械人。梁文鋒強調，多模態是組件而非主線，Scaling方面他相信規模越大效果越好，阻止Scaling的只是算力。

4月24日，DeepSeek V4正式發佈——首發平台不是英偉達，是華為昇騰。(Getty)

團隊穩定是唯一核心利

益梁文鋒表示，團隊穩定性是公司最大的核心利益，甚至是唯一的核心利益。只要團隊不走，就一定能做成AGI，只是早晚問題。他認為錢和資源都不是問題，其他最多導致晚半年或一年，但不會做不出來。

梁文鋒指出，隨着近期融資完成，團隊穩定性風險得到了較大緩解，員工拿到的期權較多、金額較大。DeepSeek的人才流動在同行中一直較少。

中國AI落後美國12-18個月 差距在資源不在人

梁文鋒認為，中美AI的差距主要在資源（算力）上，人上面差距不大。國內人才不缺，而且基數大，每年都有大量人才補充。人才的差距本質上也是因為算力差距——算力少，能做的實驗就少。

他透露DeepSeek目前約有兩萬張H100等效算力，大部分是最近一兩個月剛到。公司正在非常激進地擴充算力，在合理價格範圍內能買多少卡就買多少卡。梁文鋒表示，中國落後美國約12到18個月，但只用了美國二十分之一的算力做出了現在的成果。

梁文鋒認為，中美AI的差距主要在資源（算力）上，人上面差距不大。(Getty)

與TileLang與華為合作

梁文鋒對國產算力持樂觀態度。他認為英偉達CUDA的護城河正在快速瓦解，原因有三：AI可以寫代碼來構建生態；DeepSeek的TileLang高級語言可以快速重寫CUDA生態；AI計算市場已超過遊戲卡市場，專用晶片趨勢不可逆。

梁文鋒透露，V3訓練時雖用英偉達卡，但已不用英偉達生態，而是基於TileLang完成所有工作。他認為一年之內，國產晶片生態沒有問題這一認知將被事實扭轉。

關於華為晶片，梁文鋒表示華為給DeepSeek約一萬六千張卡的產能。華為950超節點在性能和價格上可平替英偉達GB200、GB300，四張華為950頂一張英偉達GB300，落後約兩年。他認為國產晶片的問題主要在產能，而非生態或硬件。

5月，華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波發表了「韜（τ）定律」。（觀察者網）

終局差距在成本和時間

梁文鋒認為，大模型競爭的終局差距體現在三個方面：成本、時間、用戶體驗，其中成本排第一。他不認為Anthropic超越OpenAI是長期現象，未來大概率會是交替上升。

關於行業格局，梁文鋒表示中國做基模的公司太多了，一定會收斂到三四家。他認為大模型公司不可能拿走大部分利潤，成本控制得好就多賺一點，僅此而已。

梁文鋒強調，在現階段聚焦AGI研究比做更多產品線、考慮更多商業化路徑更划算。他認為過去三年任何時刻花很多時間做商業化考慮都是浪費時間，因為變化太快。但他也明確表示DeepSeek本質上是一個公司，需要考慮如何活下去，B端業務是重要的。

DeepSeek創始人梁文峰。（新華網）

此前，根據工商變更資料，DeepSeek首輪外部集資已於近期正式落地，此次集資總額超過500億元人民幣，投後估值約520億美元（約合人民幣3500億元），創下國產大模型公司的集資紀錄。

7月15日，彭博社和《金融時報》同時曝出，DeepSeek已經啟動第二輪融資，投前估值710億美元（約4800億人民幣），比上一輪漲了37%。與此同時，公司已在籌備IPO，最快今年底遞交申請，2027年掛牌上市。

因此，國內亦有輿論認為，該內部講話的迅速傳播，或與資本方為DeepSeek第二輪融資的造勢有關。