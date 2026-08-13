長鑫科技市值¥3.5億超越騰訊控股　成中國市值最高的上市公司

8月13日，截至收盤，中國存儲晶片龍頭長鑫科技（688825.SH）跌1.2%，報收52.88元（人民幣，下同），市值35367億元，超越騰訊控股，成為中國市值最高的上市公司。



8月13日，截至收盤，中國存儲晶片龍頭長鑫科技（688825.SH）跌1.2%，報收52.88元。（IT之家）

據《澎湃新聞》等報道，被稱為「內地版海力士」的長鑫科技於7月27日正式登陸A股科創板，發行價為每股8.66元，開盤價飆漲471.59%達到每股49.5元，總市值一舉突破3.31萬億元，超越工商銀行登頂A股「市值一哥」，成為科創板史上最大IPO。

在2025年11月23日開幕的第22屆中國國際半導體博覽會上，長鑫儲存首次全面展示DDR5和LPDDR5X兩大產品線最新產品。（長鑫儲存網頁）

長鑫科技上市掀造富神話 237名員工躋身千萬富豪 雷軍狂賺超7億

截至今日收盤，長鑫科技跌1.2%，報收52.88元，市值35367億元；騰訊控股（0700.HK）跌4.46%，報收441港元，市值40055億港元。長鑫科技超越騰訊控股，躍居中國市值龍頭。