深圳破獲千萬白銀走私案　僱長者當水貨客乘改裝輪椅過關

《央視新聞》報道，深圳海關今年上半年破獲特大系列走私白銀案，累計查獲走私白銀491公斤，涉案總價值超千萬元。據海關介紹，港深口岸有團夥僱用長者做水貨客，利用改裝的電動輪椅走私，一日往返4-5次，甚至出現坐輪椅入境半小時後又站起來推輪椅出境的反常情況。



深圳海關緝私局偵破特大系列走私白銀案。（央視新聞）

將白銀拆分成顆粒藏匿。（央視新聞）

「螞蟻搬家」式偷運入境

2025年12月中旬，深圳海關緝私局南頭分局接到線索，有職業走私團夥長期盤踞在拱北口岸，規模化走私白銀入境。

深圳海關緝私局南頭分局偵查二大隊副大隊長劉嘉稱，團夥頭目在澳門統一囤積貨源，將大塊白銀加工拆分，製成便於藏匿運輸的顆粒狀。隨後大量僱用「水貨客」，將顆粒狀白銀分裝成小包，再裹上保鮮膜將一包的銀粒綁到身上，然後用透明膠帶固定，再穿上比較寬鬆的衣服方便過關。

將白銀拆分成顆粒藏匿。（央視新聞）

將白銀拆分成顆粒藏匿。（央視新聞）

而所有走私入境的白銀都會被統一轉運至拱北口岸周邊隱秘集貨點，又被轉運至深圳各大貴金屬市場進行分銷套現。

今年2月至4月，深圳海關緝私局聯合深圳市公安局在深圳、珠海兩地拘捕疑犯15名，查獲走私白銀294kg，涉案價值約697萬元（人民幣）。

改裝電動輪椅 招募長者走私

今年2月，深圳海關緝私局皇崗分局發現，有人涉嫌在深港旅檢口岸利用電動輪椅走私物品入境。

深圳海關緝私局皇崗分局偵查三大隊副大隊長鄭衍翊介紹，他們發現口岸周邊有多名長者乘坐電動輪椅頻繁出入境，每天大概往返4到5次。而有的長者甚至乘坐電動輪椅入境深圳，半個小時後又推着輪椅出境。

招募長者偽裝掩護走私。（央視新聞）

改裝電動輪椅走私。（央視新聞）

警方查獲，疑犯專門對普通電動輪椅進行改裝，改動電池箱內部結構，僅保留少量電池維持輪椅正常行駛，騰空其餘箱體空間，專門用來藏匿白銀，改裝後的輪椅在普通查驗難以察覺。同時，團夥專門招募老年人，乘坐改裝輪椅從福田、拱北等口岸入境。

深圳海關緝私局偵破特大系列走私白銀案。（央視新聞）

今年3月，深圳海關在深圳、珠海成功拘捕13名疑犯，現場查獲走私白銀197公斤，涉案價值約416萬元。至此，兩宗白銀走私案件全部告破。警方累計查扣走私白銀491公斤，總案值突破1100萬元，28名疑犯全部歸案。