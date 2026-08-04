深圳灣口岸男子過關眼神閃躲　左手握棉手套藏葵花鳳頭鸚鵡被斷正

深圳灣海關近日破獲一宗走私瀕危鳥類案件。一名入境男性旅客過關時雖未有攜帶任何行李，但其左手卻披上一件外套遮掩，加上眼神閃躲、神色極不自然，海關人員攔截查驗後發現其左手緊握一隻棉手套，手套後裏面竟藏有一隻極為珍稀且被列入國際公約瀕危名單的「葵花鳳頭鸚鵡」。



海關關員發現被列入國際公約瀕危名單的「葵花鳳頭鸚鵡」。（深圳海關）

當時男子眼神閃躲、神色極不自然。（深圳海關）

據公眾號「深圳海關」消息，近日一名並無攜帶任何行李的男子經深圳灣口岸入境內地時，未主動向海關申報，當時他手上沒有攜帶任何手提行李，但左手被一件外套包住，因形跡可疑且眼神閃躲海關關員。隨後關員對男子開展攔截查驗，關員拿開外套後赫然發現他的左手緊握一隻棉手套的袋口，同時觸摸該手套能感知內部存在活體活動跡象，打開手套後，驚見裏面竟塞着一隻活生生的鸚鵡。

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心專業鑑定，證實該只鸚鵡為「葵花鳳頭鸚鵡」，已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ，屬於受國際法保護的瀕危物種。

男子過關時雖未有攜帶任何行李，但其左手卻披上一件外套遮掩。（深圳海關）

男子過關時雖未有攜帶任何行李，但其左手卻披上一件外套遮掩。（深圳海關）

葵花鳳頭鸚鵡羽毛純白、頭頂帶有標誌性的黃色冠羽，在人工飼養下可活長達70年或以上。（深圳海關）

據了解，葵花鳳頭鸚鵡羽毛純白、頭頂帶有標誌性的黃色冠羽，分佈於澳洲及印度尼西亞部分島嶼，平均壽命約40年，在人工飼養下可活長達70年或以上。

深圳海關提醒：根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。