內地高校爆床位荒　深圳大學｢以購代建｣擬斥5.3億買全棟樓做宿舍

內地不少大學存在學生宿舍「床位荒」的問題，近日深圳政府採購網披露一則公開的採購意向顯示，深圳大學擬斥5.34億元（人民幣，下同）在市場上直接購入整棟商品房，用作校外學生宿舍。該消息一出，隨即引發外界熱議，有人感慨深圳大學「闊綽」，也有學者認為「以購代建」正成為內地高校補齊宿舍短板的新路徑。



深圳大學擬斥5.34億元在市場上直接購入整棟商品房用作學生宿舍。（深圳政府採購網）

據深圳政府採購網8月7日發佈的《深圳大學購置商品房用作學生住房項目意向公開》，該項目預計於2026年9月實施採購。深圳大學要求，投標時房源需取得不動產產權證，或確保2027年6月前交付使用；距離深大粵海校區及麗湖校區，直線距離均不得超過8公里；總建築面積不得低於2.25萬平方米，需能滿足至少1500人居住，且必須為整棟全部購置。

綜合《第一財經》《財聯社》報道，若以5.336億元對應2.25萬平方米的面積粗算，本次深圳大學的購置單價約為23,715元/平方米。該價格引發市場熱議，據了解，深大周邊所在的南山西麗及大學城板塊，目前一手住宅市場均每平方米6萬元以上。若按市場零售價計算，2.25萬平方米的房產價值至少在13億元以上。

深圳大學

深大之所以豪擲5.3億買樓，背後是招生規模連續走高帶來的「床位缺口」。據深大最新錄取數據顯示，2026年本科錄取7509人（同比淨增449人），加上碩士6234人及博士693人，學生人數創新高。然而，位於核心城區的粵海與麗湖兩大校區土地極度緊缺，校內新建宿舍的審批與興建周期遠遠趕不上學生的增長。

其實在「買樓」之前，深大早已嘗試「租樓」。據此前報道，今年8月初，深圳公共資源交易中心公告顯示，深大以800萬元租下南山西麗「漢園茗院」264套回遷房，租期三年，專門安排麗湖校區2026級研究生入住。

近期，深圳大學因「床位荒」，計劃將南山西麗一個市場套均總價約800萬人民幣的「豪宅」小區作為學生宿舍。（羊城晚報提供）

然而，租房代價極其昂貴。若按每套住4人計算，該批房源可容納約千名學生。按深大校內標準，學生每年最高僅需繳納1500元住宿費，1000名學生3年住宿費收入為450萬元。若算上物業費及管理人員成本，實際支出超過8000萬元。

「以購代建」正成為內地高校補齊宿舍短板的新路徑。中小城市研究院院長牛鳳瑞分析指出，高校在校內建宿舍受限於建設空間，收購周邊樓房是極佳的補充管道。中指院指數研究部總經理曹晶晶表示，深圳大學豪擲5.3億買樓用作宿舍的背後，一端是高校擴招帶來的硬性住宿需求，另一端則是部分城市的商品房庫存壓力。對房企而言，高校的集中大宗採購，無疑成為存量房源去化的全新管道。

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事實上，深大的做法絕非孤例。早在2024年1月，國家發改委、教育部等七部門已聯合印發《關於加強高校學生宿舍建設的指導意見》，明確鼓勵高校通過購買、租賃周邊人才公寓及商住樓等補充宿舍資源。

此前，湖北大學陽邏校區於2025年2月收購了352套存量商品房；中國礦業大學南湖校區亦於去年底耗資約2.93億元，以近乎開盤價5折的優惠，周邊項目的14棟共490套現房。此外，浙江大學、中國政法大學等多所大學，亦嘗試通過在周邊租房應對宿位不足。