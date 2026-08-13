北上注意｜深圳酷熱高溫頻現蛇蹤 市民行公園兩小時驚見12條毒蛇
撰文：許祺安
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近日深圳受酷熱天氣襲擊，全市最高氣溫達38.6℃。酷熱天氣下，深圳多處山野頻頻有蛇出沒。有深圳市民反映，日前在龍崗區嶂背郊野公園飯後散步時，短短兩小時內竟驚見12條蛇！據悉，每年4月至10月是深圳毒蛇出沒頻繁、蛇咬傷高發的時期。
據《深圳新聞網》報道，近日深圳天氣普遍錄得36℃至37℃高溫，最高氣溫達38.6℃。持續高溫天氣下，深圳山野頻頻「蛇出沒」，有深圳市民在網上發文指，近日晚飯後和孩子在嶂背郊野公園遊玩時，在兩個小時內遇見12條竹葉青蛇，數量令人驚訝。除此之外，塘朗山公園、梅沙尖等熱門徒步地也頻繁出現蛇的蹤影。
據統計，廣東共有93種蛇類，其中毒蛇佔33種。當氣溫達25℃至30℃時，蛇類最為活躍，因此每年4月至10月均為毒蛇出沒及咬傷高發期，多數蛇傷事件集中在傍晚到凌晨。
急救專家提醒，若不幸被蛇咬傷，第一時間要冷靜，因為驚慌會加快心跳及血壓，令毒素在體內走得更快，最好秉持「不傷害、不延誤」原則，儘快去醫院接受抗蛇毒血清治療。
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