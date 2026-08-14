731部隊添新罪證：「毒氣部隊」為毀滅罪證在中國埋藏大量毒氣彈

《央視新聞》報道，8月13日，黑龍江省哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館面向社會公開731部隊海拉爾支部《身上申告書》檔案和衛生兵（醫務兵）谷崎等的70分鐘口述證言影片。口述內容涵蓋了其參與捕鼠、細菌培養的相關細節，還揭露了日軍戰敗時毀滅罪證與掩埋毒氣彈的事實。這為進一步研究日本遺棄化學武器問題提供了加害者的口述證據。



假借步兵部隊名義隱蔽徵召人員

731部隊海拉爾支部，代號「滿洲第五四三部隊」，後變更為「德第二五二〇五部隊」，部隊人員常年固定在160人左右，是731部隊實施細菌戰國家犯罪體系的重要組成部份。本次整理完成並公布的海拉爾支部《身上申告書》檔案，是戰後以個人為單位，返回日本的軍隊人員填寫的「個人情況登記表」，總計185頁，記載156名部隊成員的基礎信息。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公開731部隊海拉爾支部《身上申告書》檔案。（新華社）

這份檔案釐清了731部隊本部與海拉爾支部的人員流轉體系，主要通過滿洲第97部隊、第177部隊、第201部隊等常規步兵部隊名義徵召人員，經731部隊本部3個月培訓後，分配至海拉爾支部。侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館宣傳教育與陳列部主任金士成介紹，核心目的是為了掩護731部隊人體實驗等犯罪行為。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公開731部隊海拉爾支部《身上申告書》檔案。（新華社）

培訓與捕鼠實操細節公開

新公布的證言影片總時長70分鐘，拍攝於2016年，證言口述者谷崎等原名尾崎等，1944年4月進入海拉爾支部擔任衛生兵。

證言口述者谷崎等原名尾崎等，1944年4月進入海拉爾支部擔任衛生兵。（新華社）

谷崎等在口述中證實其接受了為期3個月的細菌培養技術訓練，熟練掌握培養基製作、器皿分類、恆溫孵育等實操技能，介紹了海拉爾支部設有負責細菌培養、水源毒性檢測及物資保管調度的部門，並披露其本人先後承擔公文收發與實驗老鼠管理勤務。谷崎等還負責日常統計野鼠存活繁育數據，並向731部隊本部輸送實驗老鼠。

谷崎等在口述中證實其接受了為期3個月的細菌培養技術訓練。（新華社）

谷崎等在口述中證實其接受了為期3個月的細菌培養技術訓練。（新華社）

有一天，平房731部隊本部發來調撥命令，需要600隻老鼠。湊夠600隻之後我開始裝箱，這樣的事我還是第一次經歷，完全沒有經驗。箱子裏塞太多的話，老鼠會渾身冒汗，然後老鼠就會出現呼吸困難。我一看這樣不行，於是趕緊火速重新分裝箱子，摸索到底一箱放多少隻合適，盡量保證在老鼠不會呼吸困難的限度之內裝箱。 谷崎等

谷崎等在口述中證實其接受了為期3個月的細菌培養技術訓練。（新華社）

金士成介紹，谷崎等的口述證言完整呈現了海拉爾支部作為731部隊執行及附屬機構的細菌戰準備架構，還原了細菌戰配套保障的執行鏈條，為揭示日本細菌戰的國家犯罪體系提供有力支撐。

日軍「毒氣部隊」曾在中國埋藏毒氣彈

谷崎等還揭露了日軍戰敗時毀滅罪證與掩埋毒氣彈的事實。他證實，在撤退時，海拉爾支隊將部隊設施全部點火焚毀，但日軍毒氣部隊將大量毒氣彈暗中掩埋。他曾說，「毒氣部隊是存在的，在富拉爾基（黑龍江省齊齊哈爾市轄區）那個地方」。金士成表示，這一口述直接印證了日軍戰敗時曾在中國遺棄化學武器，也解釋了戰後毒氣遺害的歷史根源，具有現實意義。

谷崎等還揭露了日軍戰敗時毀滅罪證與掩埋毒氣彈的事實。圖為2003年新華社拍攝。（新華社）

金士成說，此次研究主要有兩項重要發現。一是揭露了日軍曾假借步兵名義掩蓋細菌戰罪行。二是證實了戰後對日軍細菌戰罪行追查的連續性。金士成指出，海拉爾支隊《身上申告書》深化了731部隊問題研究，與此前獲取的原隊員口述證言形成了證據鏈。這一官方檔案拆穿了日軍掩蓋反人類罪行的偽裝，進一步證實了日本發動細菌戰的國家犯罪體系，對加強731部隊罪證研究及戰後審判史研究具有重要補充價值。