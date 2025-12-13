南京大屠殺88周年｜200人受蘇聯審訊　新一批731部隊罪行鐵證公布

周六（13日）舉行南京大屠殺國家公祭日之際，中央檔案館公佈了一批由俄羅斯轉交的蘇聯對日本731部隊的審訊解密檔案，為侵華日軍暴行再添鐵證。這些檔案資料包括731部隊成員的審訊記錄、罪行調查報告，以及蘇聯官方的內部函電，涵蓋的時間範圍為1939年5月11日至1950年12月25日。



中央檔案館公布了一批俄羅斯轉交中方的蘇聯審訊日本731部隊的解密檔案材料。（央視新聞）

這批資料的核心是伯力審判檔案，橫跨審判前、審判中和審判後三個歷史階段。檔案首次披露了蘇聯在伯力審判前的偵訊過程，發現與731部隊罪行相關的涉案人員多達200人。針對核心戰犯及證人進行了重點取證，最終確定12名戰犯進行公開審判。一些偵訊記錄也是首次公開，這些戰犯對其違反國際公約、準備和實施細菌戰的罪行坦承不諱。

專家指出，俄方轉交的這批檔案與中國保存的731部隊遺址及罪行檔案相輔相成，為日本侵華的細菌戰罪行提供了歷史證據，進一步證明了日本細菌戰是一項組織性、預謀性以及自上而下的國家犯罪行為。

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中方多次強調要防止日本軍國主義的死灰復燃。專家強調，這批檔案的挖掘和公佈，為還原歷史真相提供了不可辯駁的證據，對於弘揚正確的二戰史觀及凝聚以愛國主義為核心的民族精神具有重要價值。