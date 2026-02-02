731鼠疫班成員完整採訪首次公開：老手才有資格拿活人做實驗

《央視新聞》報道，近日，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館首次公開原鼠疫班成員佐藤秀男的完整版採訪。這份證言明確指出七三一部隊高橋班的研究目標是將鼠疫菌武器化，同時證實人體實驗的客觀存在。



佐藤秀男是誰？

該證言由日本學者西里扶甬子錄製，時長47分鐘，是加害者親口供述的關鍵鐵證。據《七三一部隊留守名簿》記載，侵華日軍第七三一部隊原隊員佐藤秀男於1927年出生，1942年3月31日至1945年3月31日，以僱員的身份進入七三一部隊，在高橋班，也就是鼠疫班工作。

侵華日軍第七三一部隊原隊員佐藤秀男。（央視新聞）

佐藤秀男的名字出現在《七三一部隊留守名簿》第251頁。（央視新聞）

為什麼鼠疫跳蚤是七三一部隊的「王牌武器」？

七三一部隊罪證陳列館宣傳教育與陳列部主任金士成介紹，七三一部隊又被稱為「老鼠部隊」，在各地捕捉大量的老鼠，用老鼠來繁殖跳蚤，製造細菌武器。所以鼠疫跳蚤也是七三一部隊的「王牌武器」，就是因為它殺傷力大、感染性強、殺傷範圍廣。

佐藤秀男說自己曾親手解剖上千隻老鼠、豚鼠等，「肝臟、胰臟會變成黑色、肥大，那是被鼠疫菌感染以後的樣子。」他的主要工作是通過動物實驗驗證鼠疫菌的致死量和死亡率，這些研究就是「為了把鼠疫菌變成武器」。

增殖後的細菌可通過飛機撒播，或製成固體物投入河水污染水源。（央視新聞）

佐藤秀男還供述了七三一部隊進行細菌武器生產的情況。部隊內設製造廠進行細菌增殖，將溫室設定為37攝氏度，把培養罐內的細菌放置24小時或48小時。增殖後的細菌可通過飛機撒播，或製成固體物投入河水污染水源。

金士成表示，用七三一部隊原隊員的話來說，七三一部隊生產細菌的總量，足以毀滅整個人類。

只有經驗豐富的老手才有資格拿活人做實驗

四方樓內7棟、8棟的特設監獄，作為人體實驗的核心場所，被外圍建築層層包裹。佐藤秀男說，只有經驗豐富的老手才有資格拿活人做實驗，像他這樣的年輕隊員沒有資格進入7棟和8棟。「人體實驗，一直在做。這些被作為實驗材料的人，給他們的營養供應是充足的，不健康是不能被當成實驗材料的，必須保證他們身體健康。」

只有經驗豐富的老手才有資格拿活人做實驗。（央視新聞）

四方樓照片。（央視新聞）

金士成表示，這份證言的公布補充了現階段七三一部隊犯罪的鏈條，加害者的證言再一次固化了日本侵華細菌戰的犯罪證據。佐藤秀男的證言，以加害者的親身經歷為線索，串聯起細菌武器研製、規模化生產、人體實驗驗證到戰場實戰的完整犯罪閉環，更揭露了這一罪行並非孤立暴行，而是日本軍國主義自上而下推動的系統性國家犯罪。