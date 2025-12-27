731部隊添新罪證：月產攜鼠疫菌跳蚤10公斤　押中國人作活體實驗

近日，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公布一份題為《731部隊海拉爾支部部隊長加藤恒則筆供》的史料。該史料原件藏於俄羅斯聯邦安全局外貝加爾邊疆區分局，由普希金科學圖書館申請解密獲取後，於今年2月將影印版捐贈到黑龍江哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，主要記載了加藤恒則1948年2月被蘇聯逮捕後親筆書寫的供述材料，包含被捕者檔案、個人信息登記表及詳細罪行陳述三部分內容，由俄文和日文材料組成，日文是親筆筆供，俄文是翻譯稿。



筆供圍繞731部隊的組織架構、核心任務、領導體系、實驗內容、對蘇聯細菌戰計劃及地方支隊運作展開，明確731部隊從事細菌戰破壞活動與活人實驗的犯罪本質，同此前俄羅斯轉交中國的蘇聯審訊日本731部隊的解密檔案材料形成完整證據鏈，完善了伯力審判前期調查細節，進一步印證731部隊暴行是日本自上而下、有規模、有組織的國家犯罪。

筆供證實了731部隊的客觀存在，還原了731部隊的組織體系與職能分工，證實其犯罪運作的嚴密性。731部隊下設8個核心部門，地點集中於哈爾濱、平房及其分支機構。平房特別軍事營區約3000人，其中10%為軍官和專業技術人員，其余為軍事編制服役人員，形成「本部—部門—支隊」的犯罪證據鏈。

加藤恒則筆供。（央視新聞）

加藤恒則的檔案。（央視新聞）

筆供中提到「無窗戶，禁止無關人員進入，關押著大約200名中國戰俘，由憲兵在夜間押送至此」。實驗內容包括測試炭疽桿菌、傷寒桿菌、痢疾桿菌、霍亂弧菌、鼠疫桿菌等的致病力及劑量效果，明確提出「所有這些研究都伴隨著活體實驗」，還提到1945年1月關東軍凍傷研究部門在海拉爾附近開展活人實驗，1945年7月齊齊哈爾化學部隊在平房進行活人毒氣實驗。

筆供披露，731部隊曾在哈爾濱附近空曠地帶引爆裝有炭疽桿菌的炮彈，「統計受感染的人數與馬匹數量」，且明確使用活人作為實驗對象。

筆供詳細描述了跳蚤養殖的技術細節與規模，平房養殖區域溫度恒定在30℃，以「空的燃油鐵桶+鐵絲網+白鼠」作為養殖裝置，通過「搪瓷浴盆+電燈驅避」的方式收集跳蚤，「每月可產出10公斤跳蚤」。這些跳蚤被投放至感染鼠疫的老鼠身上攜帶病菌，用於細菌戰傳播。

跳蚤飼養裝置示意圖。（央視新聞）

筆供中明確了731部隊5個地方支隊的分布：牡丹江、林口、孫吳、海拉爾、大連，其中海拉爾支隊規模較小，1944年12月加藤恒則赴任時，支隊已飼養500隻白鼠，1945年2月增至約1000隻，自4月起每月向總部輸送300隻白鼠。

筆供中明確了海拉爾支隊編制約120人，表面承擔防疫、水過濾設備維護等任務，實則以白鼠養殖、跳蚤培育為核心機密工作。海拉爾支隊設立初衷為「對蘇聯細菌戰的前進據點」。

海拉爾支部業務分擔表。（央視新聞）

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館宣傳教育與陳列部主任金士成介紹，加藤恒則的筆供從支隊指揮層面完整還原了海拉爾支隊的具體運作，進一步證實了731部隊「總部研發—支隊保障—實戰應用」的犯罪鏈條。筆供中專門提到「1945年6月東京方面下達了指示，停止一切關於細菌戰準備工作」，直接印證細菌戰是日本國家意志主導的犯罪行為，再一次證實細菌戰計劃、物資儲備、部隊部署都是受日本軍方高層統一指揮，是自上而下、有規模、有組織的國家犯罪。同時，加藤恒則的筆供細化了細菌戰技術細節，公開了跳蚤規模化養殖的具體技術流程，為揭露731部隊細菌戰物資生產體系提供了直接依據。