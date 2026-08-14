千葉暴雨｜有中國遊客在東京站門口露宿　有人被困在電車上8小時

日本千葉縣8月13日降下破紀錄的暴雨，氣象部門一度發出「5級大雨特別警報」，為該警報的最高級別。暴雨導致連接成田國際機場與東京市區的鐵路及巴士服務癱瘓，約7000名旅客被迫在機場滯留過夜。



有中國遊客因電車延誤錯過航班，被迫在機場過夜，還有人在赴機場途中遭遇地鐵停運逾4小時，最終幾經轉折在東京站門口露宿一晚。



成田機場給旅客提供的睡袋。（封面新聞）

不少旅客只能被迫在機場過夜。（封面新聞）

據《封面新聞》報道，遊客唐女士原本計劃13日從成田飛往香港，她當天從東京池袋出發時市區已開始下雨，隨後電車延誤。儘管她搭上了前往機場的京成電鐵Skyliner，但抵達機場時已是下午4點半，航班在5分鐘前結束辦理登機。

由於改簽當天機票價格昂貴，唐女士唯有購買第二日的航班，不得不和朋友留在機場過夜。她說，機場發放了睡袋、飲用水和食品給滯留旅客，很多人就這樣湊合過了一夜。

另一名成都遊客趙女士則被困在前往機場的途中。趙女士原定搭乘晚上9時45分的航班飛往首爾，她傍晚6時出發，未料打算坐成田SkyAccess線前往成田機場時，發現該線路延誤近一個小時，隨後換乘地鐵，卻又遇上地鐵停運四個多小時。

趙女士無法前往機場，又遇上機場大巴停運，最終在東京站門口露宿一夜。（封面新聞）

因暴雨不少地鐵延遲，只能給旅客證明文件。（封面新聞）

趙女士透露，期間想過坐的士去機場，但車費要折合1200元人民幣，加上天氣惡劣無法保證安全，只能放棄。直到晚上近11時地鐵恢復，但前往機場的鐵路已停運。為了省下酒店費用，她唯有坐地鐵返回東京站再坐機場大巴，但抵達後發現大巴亦已停運，最終只能在東京站門口露宿一宵。除了她，當時東京站也有不少人，猜測都是被迫滯留。

社交平台上，不少中國遊客和居日華人發文講述經歷。（小紅書截圖）

社交平台上，不少中國遊客和居日華人發文講述經歷。（小紅書截圖）

在社交平台小紅書上，不少中國遊客和居日華人發文指，因暴雨要被迫滯留成田機場過夜，「剛買好新幹線去東京的票，被告知有暴雨只能取消，以為等幾個小時電車會恢復，結果被告知免費領水和睡袋」。而不想在機場過夜的人士，只能選擇坐的士，「我們最終決定花3萬日元打車」。還有人表示，「困在電車上8小時！」

14日上午，日本氣象廳已將大雨警報下調至4級，但交通還沒完全恢復。成田國際機場官網發佈通知，指因受大雨的影響，部分交通出現混亂，提醒旅客要注意交通工具的運行。