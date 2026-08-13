白海豚暴雨襲河南 屋苑地庫外牆遭暴雨沖垮 洪水瞬間湧入｜有片
撰文：盧詩文
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受颱風「白海豚」殘餘環流影響，河南多地連日遭遇極端強降雨。8月12日，許昌禹州市一住宅小區地下停車場外牆被洪水沖垮，大量積水與磚石瞬間湧入車庫。現場有物業人員緊急逃生，所幸事件未造成人員傷亡。
地庫外牆垮塌 洪水裹挾磚石瞬間灌入
據《新京報》事發地點位於河南省許昌市禹州市御湖灣林溪小區。8月12日，受颱風「白海豚」殘餘環流帶來的極端暴雨影響，小區地下車庫外牆突然被洪水沖垮。據現場影片顯示，牆體垮塌後，大量積水與磚石瞬間湧入車庫內部。
據了解，事發時有兩名物業人員正在車庫內作業，發現牆體破裂後連忙逃生。另有現場人員表示，車庫內停放的車輛不多。目前，小區物業已啟動設備抽排積水，具體財產損失仍在統計中。
受颱風「白海豚」殘餘環流影響，河南多地自8月11日起迎來持續強降雨天氣。禹州市已於8月11日18時將防汛應急響應提升至二級。
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