｢白海豚｣引發河南暴雨 兩處潰堤現30米和40米潰口 急撤近三千人
撰文：許祺安
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受颱風「白海豚」影響，近日河南多地出現強降雨。8月13日晚11時左右，河南周口市川匯區新北環橋下賈魯河東岸堤壩出現寬30米的潰口，781人名居民被轉移，暫無人員傷亡。另12日晚，在河南平頂山市郟縣長橋鎮，北汝河民堤也因強降雨及上游水庫大流量泄洪出現40多米潰口，2182名居民被轉移避險。
據新華社報道，受賈魯河上游來水和沙潁河倒灌頂托擠壓，13日晚11時左右，河南周口市川匯區新北環橋下賈魯河東岸堤壩出現潰口，潰口寬30米左右。
報道稱，現場救援力量正依託現有溝渠，研究疏導下泄方案；根據專家分析方案，正在採取潰口兩端共同作業，用集裝箱穩固堤腳，中間填堆石料進行封堵。據統計，已轉移居民781人，無人員傷亡。
12日晚，受極端強降雨及上游水庫大流量泄洪共同影響，河南平頂山市郟縣長橋鎮北汝河段一處民堤也發生潰口，潰口寬度40餘米。13日凌晨3時前，2182名居民被轉移避險，無人員傷亡。
事後，來自武漢等地的多支救援力量趕赴現場，採取人工傳遞、舟艇轉運和機械協同等方式加固潰口，搶險工作晝夜不停，潰口正持續收窄。
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