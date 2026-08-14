｢白海豚｣引發河南暴雨　兩處潰堤現30米和40米潰口　急撤近三千人

受颱風「白海豚」影響，近日河南多地出現強降雨。8月13日晚11時左右，河南周口市川匯區新北環橋下賈魯河東岸堤壩出現寬30米的潰口，781人名居民被轉移，暫無人員傷亡。另12日晚，在河南平頂山市郟縣長橋鎮，北汝河民堤也因強降雨及上游水庫大流量泄洪出現40多米潰口，2182名居民被轉移避險。



潰口封堵現場。（央視新聞）

河南周口堤壩潰口。（央視新聞）

據新華社報道，受賈魯河上游來水和沙潁河倒灌頂托擠壓，13日晚11時左右，河南周口市川匯區新北環橋下賈魯河東岸堤壩出現潰口，潰口寬30米左右。

報道稱，現場救援力量正依託現有溝渠，研究疏導下泄方案；根據專家分析方案，正在採取潰口兩端共同作業，用集裝箱穩固堤腳，中間填堆石料進行封堵。據統計，已轉移居民781人，無人員傷亡。

河南省平頂山市郟縣長橋鎮北汝河段民堤潰口搶險作業現場。（新華社）

12日晚，受極端強降雨及上游水庫大流量泄洪共同影響，河南平頂山市郟縣長橋鎮北汝河段一處民堤也發生潰口，潰口寬度40餘米。13日凌晨3時前，2182名居民被轉移避險，無人員傷亡。

事後，來自武漢等地的多支救援力量趕赴現場，採取人工傳遞、舟艇轉運和機械協同等方式加固潰口，搶險工作晝夜不停，潰口正持續收窄。