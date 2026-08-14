千葉暴雨│台遊客如難民每人2萬日圓搭白牌車：一開始覺得趁火打劫

日本千葉昨晚降下破紀錄豪雨，成田機場更因此出現大批旅客打地鋪過夜。有台灣旅客不惜代價，以每人約2萬日圓（折合約985港元）包下白牌車，但沿途路況卻讓他嚇出冷汗。而今天上午雨停放晴後，首都圈交通仍未恢復正常，成田特快N'EX午前大規模停駛。



曾旅居日本的作家張維中表示，昨天大雨中斷市區往返機場的鐵公路，大批落地旅客受困機場，截至今天凌晨4時，成田機場統計，約有7000人留宿航廈過夜。

2026年8月14日，日本千葉縣成田市，暴雨導致大量旅客滯留成田國際機場。（Reuters）

按圖看日本暴雨造成的水浸情況：

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昨晚受困機場的台灣旅客邱先生表示，落地後發現巴士、電車全取消，大批人往計程車排班區移動，但計程車10分鐘才來1班。機場便利店食物被一掃而空，自己簡直成為「成田難民」。

邱先生最終在排了3小時計程車後，發現幾乎沒車來載客，咬牙接受白牌車報價，從成田機場到市區一人要價2萬日圓。原以為上車就安心了，但積水未退，路中央出現拋錨泡水車，往旁邊一看暴漲小溪旁有1輛車上站著2人待救。

2026年8月14日，日本千葉縣大網白裡町，暴雨過後，一輛汽車行駛在被洪水淹沒的道路上。（Reuters）

邱先生說，車子在灰暗山路繞了又繞，才找到開出去的路，感嘆：

一開始覺得2萬（包車費）是趁火打劫，後來真的謝謝（司機）大哥救了我們。

而今早雨歇，但影響仍持續，機場鐵路交通一片混亂。JR東日本上午宣布，成田特快往成田機場方向，下午2時前全面停駛，東京站下午2時33分、新宿站下午2時8分才會發出今天的首班往機場列車。駛離成田機場列車，則是在下午3時44分前全區間停駛。且就算午後復駛，也可能因鐵路設備檢查狀況後營運狀態又有所變動。

張維中提醒，日本氣象單位今天也針對千葉、茨城、福島及宮城等地示警，可能傍晚後將出現較集中降雨，旅客要多加留意。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】