《江澤民》紀錄片揭中美WTO談判內幕　朱鎔基受訪畫面播出

為紀念已故中共中央前總書記江澤民誕辰百年而推出的江澤民生平紀錄片，在星期四（8月13日）介紹了中國加入世界貿易組織（WTO）前與美國進行談判的過程，並包含已故前總理朱鎔基在2007年接受採訪時的畫面。



CCTV-1台將於8月11日至8月16日播放《江澤民》文獻紀錄片。（央視）

已故前總理朱鎔基在2007年接受採訪時的畫面。（央視）

星期四在央視播出的《江澤民》紀錄片第五集《興國方略》，形容美國是中國加入世貿談判的主要障礙。中美兩國在1999年11月10日展開第25輪磋商。

時任中國對外經貿部部長石廣生在2007年接受的採訪中說，那次談判談得很艱苦，談了六天六夜，進行到第三天時與朱鎔基通話匯報談判情況，通話中途接到江澤民的電話。

石廣生說，朱鎔基之後再打電話給石廣生說，江澤民指示國務院趕緊開會研究他匯報的問題。

1995年的朱鎔基（Reuters）

紀錄片提到，中美之間的談判1999年11月14日又陷入僵局，美國代表團也威脅，已經買好第二天的機票，準備打道回府。

紀錄片也播出朱鎔基在2007年接受採訪時的畫面。朱鎔基在採訪中說，他告訴江澤民，美方代表「要走了」。江澤民告訴朱鎔基：「你快去快去，千萬別讓她（美方代表）走。」

朱鎔基在採訪中說：「我知道他跟我通過了，就是說你可以跟她（美方）簽訂協議。」朱鎔基也說，中方駁斥了美方的不合理要求，也做了一些讓步。

中美在1999年11月15日簽訂關於中國加入世貿協議。紀錄片就此說，中國跨越了世界貿易組織道路上最艱難的障礙。中國最終在2001年11月正式加入世貿。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

