朱鎔基逝世｜台商眼中的「最好大管家」 與江澤民配合天衣無縫

前國務院總理朱鎔基8月12日在北京病逝，享年98歲。這位被稱為「鐵血宰相」的改革派人物，其主政時期的經濟政策與執政風格，對大陸經濟轉型及台商發展影響深遠。最早一批赴大陸發展的資深台商回憶稱，朱鎔基是大陸經濟發展轉型期「最好的大管家」，有極大決心與勇氣打擊官場貪腐，更在主政期間為兩岸經貿交流與台商西進奠定了堅實基礎。



2026年8月12日，中國官媒公布朱鎔基死訊，圖為北京一個商場的大螢幕正播出官媒的報道（Reuters）

「江對外、朱對內」配合天衣無縫

據《ETtoday新聞雲》，1991年赴大陸投資的全國台灣同胞投資企業聯誼會監事長丁鯤華回憶，江澤民與朱鎔基的搭配被許多台商視為大陸經濟發展「最輝煌、最可圈可點的時代」。他說：「江澤民有非常開放的形象，包括訪美、推動大陸加入WTO；朱鎔基對內是一個最好的大管家。一個對外、一個對內，搭配得天衣無縫。」

2002年3月，中國兩會期間，中國國家主席江澤民（左）與國務院總理朱鎔基在交談。（資料圖）

丁鯤華指出，1998年至2003年是江朱執政時期，也是大陸經濟發展最困難、成長最快的階段。1998年亞洲金融風暴，朱鎔基堅持人民幣匯率不變，雖一度受衝擊，但短短不到一年便完全恢復，經濟成長達10%以上。

2000年朱鎔基積極推動大陸加入WTO，在當時經濟處境困難下，推動大陸市場與國際接軌，讓大陸產品賣到全世界，為大陸外貿打下堅實基礎。丁鯤華形容這是朱鎔基「最了不起的政績之一」。

全國台企聯榮譽會長丁鯤華回憶最佩服朱鎔基「「財稅改革」，以及打貪決心 。（翻攝影自ETtoday）

財稅改革高瞻遠矚 打貪決心震懾官場

丁鯤華對朱鎔基的金融改革印象最深。當年大陸國企投資、稅務改革混亂，中央財政結構不完整。朱鎔基大力推動匯率、銀行治理與權責改革，逐步將財政規劃權集中於中央，才使得三峽大壩等重大基建得以順利推進。

1995年的朱鎔基（Reuters）

改革過程中，朱鎔基直接砍掉國企大量福利，重塑官僚體系權責邊界，觸動許多官員的利益。丁鯤華指出，改革初期許多大陸官員對他不諒解，抱怨「發展得好好的，為什麼要動這麼多刀」，甚至認為他過於嚴厲、不講情面。但走過該時期後，各界回頭認同朱鎔基的遠見，「沒有他堅持完成這些困難的調整，大陸後續的經濟轉型將難以為繼。」

在反腐方面，丁鯤華強調朱鎔基對幹部反腐下了極大力度。當年「99口棺材留給貪官，1口給自己」這句名言，等於公開與貪官污吏叫板，至今讓大陸百姓印象深刻。

丁鯤華形容朱鎔基清廉正派、「面惡心善」，執行力極強、手段嚴厲，但同時又能照顧底層農民等各方面。他認為朱鎔基「在歷任總理中最為突出，也是對大陸經濟發展最具影響力的關鍵人物」。

1999年4月8日，到訪美國的時任中國國務院總理朱鎔基，與美國總統克林頓（Bill Clinton）舉行聯合新聞發布會。（Getty）

奠定兩岸經貿基礎 成為台商西進的啟蒙時代

90年代西進的台商周鮑華回顧，當時大陸正從傳統體制轉型，從鄧小平「讓一部分人先富起來」的政策，延伸到朱鎔基拓展至兩岸。他認為當年兩岸經貿交流發展的初創啟蒙基礎，就是從朱鎔基開始，進而實現讓台商西進，到各省發展遍地開花。