朱鎔基逝世｜為明太祖朱元璋後裔　堂親稱其寡言笑愛讀書

新華社報道，前國務院總理朱鎔基今天（8月12日）在北京因病去世，享年98歲。《環球人物》曾報道指，朱鎔基出生於湖南長沙，是明太祖朱元璋十八子岷莊王朱楩後裔。朱鎔基的堂親朱天池在談到童年的朱鎔基時，評價是六個字「寡言笑，愛讀書。」



明太祖朱元璋壯年時期畫像。（人民網）

朱鎔基。（清華校友總會）

朱鎔基曾伯祖父朱昌琳創下宏大家業

據《環球人物》，1928年10月23日，朱鎔基出生於湖南省長沙縣安沙鎮和平村棠坡，其出生前父親已病逝，為遺腹子。後來朱鎔基母親亦因病過世，此後由其五伯朱寬濤撫養長大。

1988年4月25日，朱鎔基在上海市九屆人大一次會議上講話。（清華校友總會）

朱元璋稱帝後，將兒子分封至各地拱衛江山，其中第十八子朱楩封到岷州（今甘肅岷縣）為王，其後代多次遷居，最終在長沙的棠坡繁衍生息，到了第十四代朱昌琳時再次創下宏大家業。

朱昌琳是朱鎔基的曾伯祖父，他將經商和救國聯繫在一起，被左宗棠稱讚「我們鄉的豪傑之士」。而朱鎔基的祖父朱訪緒中舉時正是甲午戰爭之年，因看不慣晚清官場的萎靡風氣而辭官回鄉。

1998年8月9日，朱鎔基在江西九江城市防洪牆堵口現場視察。（清華校友總會）

朱鎔基年少時即為學霸 堂親：他從不談無聊的話題

朱鎔基的堂親朱天池在談到童年的朱鎔基時，評價是六個字「寡言笑，愛讀書。」湖南廣益中學一份名為《湖南私立廣益中學學生學籍簿》的檔案顯示，在畢業考試中，朱鎔基名列第一，11門功課有7門得到滿分100分，平均96.27分。

1947年，朱鎔基（左）與郭道暉在一架國民黨報廢飛機前合影。（清華校友總會）

朱鎔基在公民課上的成績尤其優秀，畢業考試得了滿分。公民課老師曾列出大量的課外讀物，包括盧梭的 《民約論》（《社會契約論》）、孟德斯鳩的《法意》（《論法的精神》）等，但同學們回憶，當時真正通讀了這些課外讀物的，恐怕只有朱鎔基一人。

朱鎔基的堂親朱暢九當時也在廣益中學讀書，他回憶說：「朱鎔基從來不談無聊的話題，他關注戰局。」