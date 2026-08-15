南京大屠殺再添鐵證！日軍私人親筆信承認「殺了一萬多敗殘兵」

今日（15日）是日本二戰戰敗投降81周年，也是東京審判開庭80周年。侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館上午舉行史料捐贈儀式，一批由中國青年學子及國際友人在海外搜集、珍藏的加害者原始信件、毒氣戰訓練筆記等史料，再次證實了當年侵華日軍的暴行。



日兵的私人信件集。（央視新聞）

日兵的私人信件集。（央視新聞）

中國青年捐贈史料 加害者信件紀錄「殺萬餘人」

據央視新聞報道，此次捐贈中，中國青年學子捐贈了多份珍貴史料、文獻資料，他們展現了守護歷史真相的責任與擔當。來自徐州的高中生于聹鵬與同伴徐偉哲，共同捐贈了一套侵華日軍第十六師團步兵第二十聯隊士兵石川盛太的12封私人信件集，時間跨越1937年8月至1939年。

其中一封寫於1937年12月20日的信件中，石川盛太親口證實日軍攻佔南京後「殺了一萬多敗殘兵，戰敗真是可悲呀」。該記錄成為加害人在屠殺現場的原始記錄，佐證了日軍第十六師團在南京大屠殺中大規模屠殺中國俘虜的暴行。

此外，武漢大學生朴揚捐贈了1938年1月侵華日軍第一一四師團士兵三井茂正的戰地明信片，記載了1937年12月12日日軍攻陷南京中華門附近俘獲大批中國俘虜及武器的細節。

日兵手寫有關毒氣教育的資料。（央視新聞）

日兵手寫有關毒氣教育的資料。（央視新聞）

另外，連雲港初中生徐凱睿則捐贈了兩本記載日軍系統化開展毒氣戰教育及演習的訓練筆記。一本是1937年11月日本少尉梨和吉之輔撰寫的筆記，內容包括毒氣檢測方法和毒氣演習方法等，還詳細記錄了「黃劑」、「紅劑」等毒氣種類。另一本是1938年12月日軍電信第二聯隊真崎少尉記錄的日軍毒氣戰演習數據，筆記提及不同種類防毒面具功能、撒毒方式等內容，以及記載 「黃彈」「赤彈」等毒氣彈的內容。

中外人士從日本帶回20公斤侵華資料

捐贈儀式現場，日軍侵華受害者羅傑·勞倫斯的外孫馬庫斯·德雷特斯、法國公益協會「世界回聲」會長白士傑與中國青年鍾灝松，共同捐贈了來自法國外交部南特外交檔案中心共861頁的日本侵華資料。這批檔案記載了南京、上海、廣東等地的戰爭史實。

鍾灝松更從日本帶回整整20公斤出自侵略者之手的文獻，他將這批資料分為三類：日軍隨軍畫師繪製的紀實畫冊、侵華日軍私人實拍相冊，以及54冊《朝日新聞》等同期原版刊物，內容記載了當年的侵華史實。

法國外交部南特外交檔案中心的日本侵華資料。（央視新聞）

學者：多方史料相互印證 形成完整證據鏈條

國家記憶與國際和平研究院研究員、侵華日軍南京大屠殺史研究會理事孟國祥教授說，這次捐贈的史料具有極高歷史價值，一是部分史料出自加害者之手，二是圍繞南京大屠殺與日軍化學戰兩大主題形成證據鏈條。

其中三件關鍵史料構築鐵證鏈：日軍士兵石川盛太信件親述城陷一周「殺了一萬多敗殘兵」；日兵三井茂正明信片記載俘獲大批中國俘虜，對照戰報證實隨後遭集體刺殺；新聞報導集《支那事變皇國之精華》刊載日兵家信，證實連續12日屠殺逾三四萬人。這些私人信件、明信片與出版物互印，鐵證如山。

日兵寫信稱「殺了一萬多敗殘兵」。（央視新聞）

日兵明信片記載日軍俘獲大量中國俘虜。（央視新聞）

國家記憶與國際和平研究院副研究員、河海大學外國語學院教師陳璞君指出，本次捐贈的檔案涉及南京、上海、青島、廈門、重慶等地，其中兩份與南京關聯緊密。

有檔案顯示，上海法國總領事館1939年簡報揭露日軍佔領南京後壟斷商業、圈禁數十萬百姓；法國空軍武官1938年2月實地考察記錄，獲取日軍屠殺、強姦、縱火及搶劫的第一手信息，與《羅森報告》相互印證。該批法國檔案以國際視角還原歷史真相，為國際社會認知南京大屠殺提供了不可辯駁的證據。