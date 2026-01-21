江蘇初中生網購5封侵華日軍信件均鑒定為真　記載每日槍殺3人暴行

2025年12月，江蘇連雲港初中生徐凱睿在網購時竟意外淘到5封侵華日軍信件，其中3封已鑒定為真並捐贈給了連雲港市革命紀念館。1月20日，徐凱睿稱餘下2封也已被河北革命軍事館鑒定為真並收藏，另有軍事館工作人員稱，信中描述日軍每天可能槍殺1至3人的暴行。



江蘇初中生網購侵華日軍家書竟含「殺千人」罪證

據此前報道，江蘇連雲港新海實驗中學中三學生徐凱睿，在網絡二手平台發現有人出售侵華日軍信件，他不確定賣家是在國內抑或是國外，於是他花4、500元人民幣購入。

徐凱睿在網上購入5封侵華日軍少尉家書，信中記錄了生活狀況和軍事行動，更有「殺害千人」等罪證。（極目新聞）

經他研究後發現，信中除了記錄華北戰場侵華日軍的生活狀況和軍事行動，更有「殺害千人」等罪證。他將3封信件捐贈予連雲港市革命紀念館，另外兩封信件則交由河北革命軍事館進行鑒定。

餘下兩封信件鑒定為真 信中記載「日殺1至3人」駭人暴行

綜合《縱覽新聞》、《新京報》報道，1月20日，河北革命軍事館已基本上完成餘下2封信件的翻譯與鑒定並決定收藏。

據悉，兩封家書均出自日軍士兵之手，是原生態的歷史記錄。第一封信寫於「七七事變」後，寫信的日軍士兵原隸屬的部隊在「七七事變」當天正式撤銷，信中詳細描述了他等待重新分配時的彷徨心態，「內容瑣碎而細緻，包括當時的天氣、日常起居等細節，真實反映了侵華日軍基層士兵的狀態」。

第二封信則記錄了該士兵被編入日軍進攻華北的主力部隊之一的第14師團後的經歷。信件寫作時間跨度從1937年9月至11月，詳細記述了日軍駐紮在保定期間的執勤、警戒等任務，以及士兵對河北城鄉的直觀感受，其中還明確提及石家莊、正定等地名，並在此發現中國正規軍的騎兵。此外，該士兵在第二封信中提到，（日軍）憲兵每天可能要槍殺1到3人。

此外，信件內容中未直接記載大規模軍事行動，也未涉及此前曾推測的梅花慘案。但信件從基層士兵視角還原了被侵略的華北地區，是日軍侵華的直接罪證。

據悉，河北革命軍事館仍正處於籌建階段，建成後將每年免費開放不少於240天。工作人員透露，這兩封家書也將在抗日戰爭展區作為日軍罪證進行展出。