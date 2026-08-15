日政要參拜靖國神社　國防部：暴露日本右翼勢力嚴重扭曲的歷史觀

據《新華社》報道，國防部發言人蔣斌就日本政要參拜靖國神社一事作出評論。蔣斌表示，日本政客有關行徑公然褻瀆歷史正義，嚴重傷害亞太受害國人民感情，本質上是掩蓋否定侵略罪責，挑戰世界反法西斯戰爭勝利成果與戰後國際秩序。



日本二戰投降81周年，日本首相高市早苗2026年8月15日在武道館出席「全國戰歿者追悼儀式」（Reuters）

日本二戰投降81周年，據日媒報道，日本首相高市早苗8月15日在抵達舉行「全國戰歿者追悼儀式」的日本武道館之際，從武道館遙拜靖國神社。較早時候，日本防衛大臣小泉進次郎在日本二戰投降紀念日參拜靖國神社。

圖為2026年8月15日，日本防相小泉進次郎到東京靖國神社參拜。（Reuters）

蔣斌表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有雙手沾滿亞太國家人民鮮血的戰犯。日本政客有關行徑公然褻瀆歷史正義，嚴重傷害亞太受害國人民感情，本質上是掩蓋否定侵略罪責，挑戰世界反法西斯戰爭勝利成果與戰後國際秩序。

蔣斌表示，一邊嘴上標榜追求和平，一邊向戰爭罪魁禍首頂禮膜拜，這種虛偽的作派，充分暴露出日本右翼勢力嚴重扭曲的歷史觀和為軍國主義揚幡招魂的危險圖謀。

國防部發言人蔣斌。（國防部發布）

蔣斌強調，正視侵略歷史、深刻反省戰爭罪責，是日本發展同亞洲鄰國關係的政治基礎。今年是東京審判開庭80周年，我們要求日方切實汲取歷史教訓，停止倒行逆施，若一意孤行推進「新型軍國主義」，成為危害地區和平的禍根亂源，必將再次受到正義審判和歷史清算。