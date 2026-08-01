國防部舉辦招待會慶祝解放軍建軍99週年　董軍：堅決挫敗「台獨」

今迎中國人民解放軍建軍99週年。據「國防部發布」消息，中華人民共和國國防部7月31日在人民大會堂舉辦招待會，國防部長董軍出席並致辭。董軍表示，要當好祖國統一的穩固底牌，堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀和外來軍事干涉，履行好捍衛國家主權、安全、發展利益的神聖使命。



中華人民共和國國防部7月31日在人民大會堂舉辦招待會，熱烈慶祝中國人民解放軍建軍99週年。（「國防部發布」微信公眾號）

董軍說，今年是中國共產黨成立105周年、紅軍長征勝利90周年，也是打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰的關鍵一年。

董軍表示，將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，振奮革命精神，凝聚奮進力量，高質量推進國防和軍隊現代化，加快先進戰鬥力建設，全面礪練過硬本領，枕戈待旦備實當下；牢記人民軍隊根本宗旨，強固軍政軍民團結，始終保持同人民群眾的血肉聯繫。

南部戰區在黃岩島巡邏。（南部戰區）

董軍強調，要當好祖國統一的穩固底牌，堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀和外來軍事干涉，履行好捍衛國家主權、安全、發展利益的神聖使命。中國軍隊願與各方志同道合的正義力量一道，共同抵禦危害國際和地區和平穩定的倒行逆施，攜手應對全球性安全挑戰，以實際行動踐行大國軍隊的責任擔當。

中國解放軍表示，南部戰區海軍和空軍部隊7月30日在黃岩島領海領空及周邊海空域展開戰備巡邏（影片截圖）

消息稱，軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位領導等出席招待會。