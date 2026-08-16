神舟廿三號在軌逾80天　黎家盈與隊友抽血助研究太空人生理變化

神舟二十三號航天員朱楊柱、張志遠及黎家盈已在軌駐留80餘天。8月16日， 中國載人航天工程辦公室發布的最新一期《天宮TV》介紹， 3名航天員上周展開空間腦網絡特性實驗、微重力直覺物理項目及運動學特性測試，並採集血液樣本以研究航天員生理變化規律。



神舟二十三號航天員朱楊柱、張志遠及黎家盈已在軌駐留80餘天，展開多項空間科學實（試）驗。（影片截圖）

神舟二十三號航天員展開多項空間科學實（試）驗。據介紹，在軌腦電測試順利進行，乘組利用近紅外腦功能成像設備，開展了空間腦網絡實驗特性實驗，獲取數據有助於科研人員圍繞長期空間飛行環境，對航天員腦功能網絡影響等方面開展深入研究。

乘組完成了微重力直覺物理項目行為實驗，通過採集與分析在軌行為數據，探究長期空間飛行，對直覺物理表中能力的影響及其恢復機制。

神舟二十三號航天員開展空間腦網絡實驗特性實驗。（影片截圖）

圍繞骨代謝交互調控、航天整合組學等多項實驗，乘組完成了血液樣本的採集與處理，部分用於血常規、血生化在軌檢測，部分將下行至地面供科研人員開展長期飛行中，航天員骨骼和神經等生理系統變化規律相關研究。

神舟二十三號航天員採集血液樣本，以研究航天員生理變化規律。（影片截圖）

此外，乘組進行運動學特性實驗，通過獲取在微重力環境下執行典型任務的運動學數據，為功效學設計與評價等工作提供支撐。

在航天員心理與行為能力研究方面，乘組完成了應急決策能力評估和在軌情緒狀態測試，持續研究長期在軌航天員相關能力和狀態變化規律。

神舟二十三號航天員完成無容器櫃實驗腔體樣品清理，軸心機構電機維護等工作。（影片截圖）

根據微重力物理科學領域各項目實驗安排，乘組更換了流體物理實驗櫃，在線維修裝調操作櫃內實驗樣品，完成無容器櫃實驗腔體樣品清理，軸心機構電機維護、視窗蓋鏡片清潔等工作。

多項在軌訓練按計劃開展。航天員利用遙操作交會對接在軌訓練系統，通過操作平移手柄與姿態控制手柄，開展手控對接，遙操作對接及手控撤離等相關技能訓練。

乘組完成醫療救護在軌訓練，通過訓練感受天地差異，熟悉微重力環境下的救護操作方式、實力特性等。此外，乘組完成第二次全系統壓力應急演練，進一步鞏固並提升乘組的應急處置能力與天地協同配合能力。在健康管理方面，3名航天員持續開展在軌鍛煉，利用相關設備對抗骨丟失。