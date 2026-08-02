神舟廿三號｜黎家盈與隊友採太空水稻樣本　有望在軌培養兩代水稻

太空水稻有望實現連續兩代培養。中國載人航天工程辦公室發布的最新一期《天宮TV》畫面， 神舟二十三號航天員朱楊柱、張志遠及黎家盈正在中國空間站進行太空科研工作，不僅開展空間水稻樣品採集，還完成多項航天醫學實驗。



據介紹，空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究項目持續開展，神舟二十三號航天員進行水稻實驗樣本採集及存儲等工作，該實驗有望首次在軌連續培養兩代水稻解析長期空間微重力對水稻遺傳穩定性的作用機制。

神舟二十三號航天員採集水稻實驗樣本。（影片截圖）

中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員鄭慧瓊介紹，為解答太空種子「二次播種」是會適應環境還是持續退化的謎題，神舟二十三號任務攜帶了微波爐大小的生命生態模塊，挑戰在軌連續兩代水稻培養。

面對微重力下水稻「方向感差」、水分懸浮易淹死及種子無法入土等極限難題，團隊研發了「插牌式」固定栽種裝置，並對比「純新手」與「太空世家」種子在有性及無性（再生稻）繁殖模式下的表現，為未來太空農業與深空探索的糧食自主供給提供最直接的科學依據。

在航天醫學實驗領域，航天員利用超聲診斷儀相互配合，完成雙側頸、橈、足背等部位動脈超聲檢測，獲取數據將用於開展半血管血流譜學，血流時空演變圖譜等多個項目研究。

航天員開展了光環境要素實驗項目相關工作，通過調整及干預艙內光環境，並在調整前後分別進行航天員績效測試，探究特殊空間中光環境對人體心理感知工作效率的影響。

神舟二十三號航天員完成了流體物理實驗櫃的樣本更換，以及無容器櫃實驗腔體的清理、電機維護與視窗鏡片清潔等工作。（影片截圖）

神舟二十三號航天員完成了動脈超聲檢測、光環境對工作效率影響等多項航天醫學實驗。（影片截圖）

神舟二十三號航天員完成了動脈超聲檢測、光環境對工作效率影響等多項航天醫學實驗。（影片截圖）

在微重力物理科學領域，航天員根據各項目實驗安排，完成了在線維修裝調操作會，流體物理實驗櫃內實驗樣本更換，以及無容器櫃實驗腔體樣本清理、軸心機構電機維護、視窗蓋鏡片清潔等工作。

此外，航天員還完成了模擬失火緊急撤離訓練，鞏固提升應急與故障處置能力。

神舟二十三號航天員完成模擬失火緊急撤離訓練。（影片截圖）

神舟二十三號航天員完成模擬失火緊急撤離訓練。（影片截圖）

神舟二十三號航天員完成心電、視力、眼壓及眼底等多項醫學檢查。（影片截圖）

在健康管理方面，航天員完成了心、電、視力、眼壓及眼底等多項醫學檢查；使用太空體重秤，在軌測量身體質量，全面監測微重力環境下的人體生理變化，同時利用太空跑台等設備開展運動鍛煉。