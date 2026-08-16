少子化衝擊｜內地幼師一年減少約22萬人　有學校加緊培養養老人才

內媒《第一財經》報道，根據官方數據，2025年內地幼兒園專任教師減少21.93萬人。一些高校停招或撤銷學前教育專業，還有多所幼師院校加快發力養老賽道，培養養老服務領域的相關人才。



2026年7月1日，在廣西玉林市興業縣第一實驗幼兒園，老師帶領學生做遊戲。（新華社）

根據中國教育部公布的2025年全國教育事業發展統計公報，全國共有學前教育專任教師261.26萬人。而2024年全國共有學前教育專任教師283.19萬人。也就是說，2025年幼兒園專任教師減少21.93萬人。據內媒《第一財經》分析，近年來，出生人口變化對教育領域產生較大影響，最先受到衝擊的就是幼兒園。

2026年7月1日，在廣西玉林市興業縣第一實驗幼兒園，老師（右一）在與學生家長交流。（新華社）

2026年7月1日，在廣西玉林市興業縣第一實驗幼兒園，老師組織小朋友們吃早餐。（新華社）

人口結構的變化，也給以培養幼教師資為主的師範院校和高校幼師專業帶來了明顯影響。一些高校停招或撤銷學前教育專業，一些以培養幼教師資為主的師範院校加快轉型調整。

亦有多所幼師院校加快發力養老賽道，培養養老服務領域的相關人才。例如，2025年，廣州幼兒師範高等專科學校增設舞台藝術設計與製作、智慧健康養老服務與管理兩大專業，其中，智慧健康養老專業精準對接廣州市重點產業佈局，着力填補康養服務人才缺口。