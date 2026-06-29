去年內地人口增長10強城市出爐：深圳增近26萬居首　廣東6城上榜

近期內地多個城市陸續公佈2025年常住人口數據，2025年常住人口增量十強城市出爐。前十名的城市依次為：深圳、東莞、廣州、長沙、濟南、佛山、中山、惠州、杭州及青島。值得關注的是，前三名由粵港澳大灣區城市包攬，前十強中廣東省更獨佔6席，其中深圳常住人口增加25.90萬人，列全國城市首位。



深圳2025年常住人口增加25.90萬人。（新華網）

2025年深圳全市人才總量超719萬人。（深圳特區報）

《深圳市2025年國民經濟和社會發展統計公報》公報顯示，2025年年末深圳常住人口1824.85萬人，比上年末增加25.90萬人。「深圳發佈」稱，在已公佈的內地各大城市中，深圳常住人口增量暫列全國城市首位。

據深圳特區報報道，2025年深圳全市人才總量超719萬人、高技能人才達166.5萬人、高層次人才超2.8萬人，數據反映深圳「以產聚才、以才興產」的策略見效。

緊隨其後的東莞表現同樣亮眼，去年末常住人口達1080.04萬人，按年增加22.96萬人，位居全國人口增量第二。

廣州市，2025年年末常住人口達1910.10萬人，比上年末淨增12.30萬人。（新華社）

位列第三的廣州市，2025年年末常住人口達1910.10萬人，比上年末淨增12.30萬人，已連續三年錄得10萬+的人口增量。「十四五」期間，廣州成為全國第三個消費與外貿「雙萬億」城市，形成6個產值超千億元的先進製造業集群和10個增加值超千億元的服務行業，其國際影響力亦大幅提升，自然指數—科研城市全球排名升至第六位；GaWC（Globalization and World Cities Study Group and Network）全球城市排名升至第22位，正式躋身全球一線城市行列；「深圳-香港-廣州」創科集群躍升至全球第一。

此外，珠三角地區還有3個城市人口增量位居前十，其中2025年年末，佛山比上年增加了9.3萬人、中山增加7.77萬人及惠州增加了7.62萬人。在去年人口增量前十城市中，廣東有6個城市上榜。去年新增常住人口達79萬，位居各省份第一。

據《第一財經》報道，人口增長包括自然增長和機械增長（即「人口淨流入」）。 廣東經濟總量連續37年高居全國第一，強大的產業吸力帶動去年淨流入人口達50萬人。另外，去年廣東出生人口達100.3萬人，佔全國出生總量近12.7%，相當於全國每8個新生兒中就有1個在廣東出生，這使廣東連續6年成為全國唯一出生人口超百萬的省份，並連續8年蟬聯「生娃最多省份」。

廣東省體改研究會執行會長彭澎指出，廣東外來流入人口基數龐大且人口結構年輕，處於婚育年齡的比例較高。雖然粵東潮汕和粵西湛江等地，近年來生育意願下降，但個別地區受傳統的生育文化影響，相生育意願仍比較高，這些都造就了廣東的人口紅利優勢。