內地向中度以上失能長者發放補貼　每月最高800元

《央視新聞》消息，中國民政部、財政部通知，從今年1月1日起，面向中度以上失能老年人發放養老服務消費補貼的政策在全國正式實施。這一政策是在去年7月部分省市試點的基礎上進一步全面推開。



2025年10月27日，在安徽省石台縣蓮花村，快遞員幫助在外地務工的村民給家中老人送藥。（新華社）

今年1月1日起，內地經統一評估為中度、重度、完全失能等級的老年人，可以通過「民政通」（含小程序、APP）申請每月最高800元（人民幣）的養老服務消費補貼，其中居家養老服務消費券抵扣比例為50%，機構養老服務券抵扣比例為40%。

補貼以電子消費券的形式按月發放，補貼項目包括居家、社區、機構養老服務，涵蓋助餐、助浴、助潔、助行、助急、助醫以及康復護理、日間托養等多項服務內容。

2025年10月14日，在孝昌縣王店鎮松鶴仁養老院，護工在照料老人。（新華社）

民政部還要求，要強化監管，強化信息系統技防優勢，確保惠民政策能夠直達快享；強化服務監管，嚴格執行核查機制，要求基層民政部門按照不低於1%的比例進行實地核查，避免一銷了之的情況。