內地向中度以上失能長者發放補貼 每月最高800元
撰文：盛昀
出版：更新：
《央視新聞》消息，中國民政部、財政部通知，從今年1月1日起，面向中度以上失能老年人發放養老服務消費補貼的政策在全國正式實施。這一政策是在去年7月部分省市試點的基礎上進一步全面推開。
今年1月1日起，內地經統一評估為中度、重度、完全失能等級的老年人，可以通過「民政通」（含小程序、APP）申請每月最高800元（人民幣）的養老服務消費補貼，其中居家養老服務消費券抵扣比例為50%，機構養老服務券抵扣比例為40%。
補貼以電子消費券的形式按月發放，補貼項目包括居家、社區、機構養老服務，涵蓋助餐、助浴、助潔、助行、助急、助醫以及康復護理、日間托養等多項服務內容。
民政部還要求，要強化監管，強化信息系統技防優勢，確保惠民政策能夠直達快享；強化服務監管，嚴格執行核查機制，要求基層民政部門按照不低於1%的比例進行實地核查，避免一銷了之的情況。
上海六旬翁凌晨點火燒束縛繩變自焚 敬老院看護缺位判賠逾60萬反向作息！浙江101歲婆婆愛吃零食通宵追劇 女兒揭母親長壽秘訣90多歲老翁插隊埋單遭青年追罵公審 網民心酸：台灣怎麼變成這樣75歲老婦網上求認「契女」 稱可送1層樓加6位數財產 還有月薪68歲老人捨不得丟這些寶貝 被數百疑為紅火蟻狂咬全身 送院險死