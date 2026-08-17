江澤民誕辰100周年大會│習近平：江89年堅決擁護和執行黨中央決策
撰文：許祺安
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紀念江澤民誕辰100周年大會於8月17日上午10時在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話，前總理溫家寶丶前國家副主席王岐山等多名退休領導人出席。
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習近平指，江澤民是全黨全軍全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。
習近平表示，1989年春夏之交我國發生嚴重政治風波，江澤民堅決擁護和執行黨中央正確決策，有力維護了上海穩定。
習近平又表示，面對20世紀80年代末90年代初國際風雲變幻和國內發生嚴重政治風波的重大考驗時，江澤民毫不動搖堅持經濟建設這個中心，旗幟鮮明堅持四項基本原則，堅持改革開放，開展治理整頓，進行外交鬥爭，堅決維護了國家的獨立、尊嚴、安全、穩定。
習近平表示，江澤民領導實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭；提出一系列外交和國際戰略思想，推動世界多極化和經濟全球化朝著正確方向發展。
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