《江澤民》揭取締法輪功內幕：萬多人圍住中南海　江親自外出查看

為紀念已故中共中央前總書記江澤民誕辰百年而推出的紀錄片，最新一集提及1999年法輪功事件的處理情況。



江澤民紀錄片講述取締法輪功過程。（央視）

星期五（8月14日）在央視播出的《江澤民》紀錄片第七集《風雲本色》提到，1999年4月25日，「1萬多名身份和來源不明的人」，圍住了中共中央、中國國務院所在地中南海，「更讓人心中不安的是，這些人展現出極強的組織性，背後明顯有人精心策劃，而有關部門並未及時作出預警」，江澤民決定親自外出查看。

紀錄片之後播出原國務院防範和處理邪教問題辦公室主任王茂林2007年接受採訪時的片段。王茂林說，江澤民當天巡視以後，晚上一直在思考這個問題，「沒有睡覺，思考問題」，然後當晚起草了一封給政治局常委和其他領導的信。

CCTV-1台將於8月11日至8月16日播放《江澤民》文獻紀錄片。（央視）

CCTV-1台將於8月11日至8月16日播放《江澤民》文獻紀錄片。（央視）

江澤民在信中說：「今天的事件，值得我們深思……這是一個新的信號，必須引起我們的高度重視……也說明了我們一些地方和部門的思想政治工作和群眾工作軟弱無力到了什麼程度！……我們的各級領導幹部特別是高級幹部該清醒了！」

紀錄片接着稱，法輪功是20世紀90年代「在中國一些地方存在的邪教，它通過精神控制手段，殘害生命，擾亂社會，神化教主，建立非法組織，大量非法斂取錢財，不僅危害個人和家庭，更具有反人類反社會性質，許多群眾，甚至不少黨員幹部都受它的欺騙，參與其中。」

紀錄片也說：「一場旗幟鮮明地反對『法輪功』邪教的活動，在全國迅速展開。」

CCTV-1台將於8月11日至8月16日播放《江澤民》文獻紀錄片。（央視）

全國人大常委會1999年10月30日通過了《關於取締邪教組織、防範和懲治邪教活動的決定》。紀錄片說，此舉將法輪功等「邪教組織的長期鬥爭，全面納入法治軌道」。

紀錄片還說，抓住法輪功的問題不放，「表明了一個政治家的敏銳，一個政治家的眼界，一個政治家的清醒」。

王茂林在採訪中也提到，為什麼抓住不放，江澤民說因為這裏反映的情況，涉及到共產黨人的根本信仰的問題，「涉及到我們黨和國家的前途命運問題」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

