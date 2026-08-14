江澤民誕辰100周年紀念幣8月17日起發行　30克純金幣面額500元

據「中國人民銀行」微信公眾號8月14日消息，中國人民銀行定於2026年8月17日起陸續發行江澤民誕辰100周年紀念幣。江澤民誕辰100周年紀念幣共4枚，其中普通紀念幣1枚，金質紀念幣2枚，銀質紀念幣1枚，均為中華人民共和國法定貨幣。



普通紀念幣

江澤民誕辰100周年普通紀念幣的正面圖案為中華人民共和國國徽，並刊國名、年號。背面圖案為江澤民同志頭像，並刊「江澤民誕辰100周年」「1926-2026」字樣及面額。

普通紀念幣的正面圖案為中華人民共和國國徽，並刊國名、年號。（「中國人民銀行」微信公眾號）

普通紀念幣背面圖案為江澤民同志頭像，並刊「江澤民誕辰100周年」「1926-2026」字樣及面額。（「中國人民銀行」微信公眾號）

普通紀念幣的面額為1元，直徑為25毫米，材質為鋼芯鍍鎳，發行數量為1000萬枚。採取預約兌換方式發行。此外，在硬幣外緣設有公眾防偽標誌。

硬幣外緣設有公眾防偽標誌。（「中國人民銀行」微信公眾號）

江澤民誕辰100周年普通紀念幣與現行流通人民幣職能相同，與同面額人民幣等值流通。

金銀紀念幣

金銀紀念幣分為30克圓形、8克圓形兩種規格，正面圖案均為中華人民共和國國徽，並刊國名、年號。

30克圓形金質紀念幣背面圖案為江澤民同志肖像，並刊「江澤民誕辰100周年」「1926-2026」字樣及面額。

30克圓形金質紀念幣背面圖案。（「中國人民銀行」微信公眾號）

8克圓形金質紀念幣背面圖案為江澤民同志1947年在上海交通大學的畢業照片，並刊「江澤民誕辰100周年」「1926-2026」字樣及面額。

8克圓形金質紀念幣背面圖案。（「中國人民銀行」微信公眾號）

30克圓形銀質紀念幣背面圖案為江澤民同志2000年在廣東省高州市領導幹部「三講」教育會議上講話的照片，並刊「江澤民誕辰100周年」「1926-2026」字樣及面額。

30克圓形銀質紀念幣背面圖案。（「中國人民銀行」微信公眾號）

規格及發行量上，30克圓形金質紀念幣為精製幣，含純金30克，直徑32毫米，面額500元，成色99.9%，最大發行量1000枚。

8克圓形金質紀念幣為精製幣，含純金8克，直徑22毫米，面額100元，成色99.9%，最大發行量10000枚。

30克圓形銀質紀念幣為精製幣，含純銀30克，直徑40毫米，面額10元，成色99.9%，最大發行量20000枚。

金銀紀念幣由瀋陽造幣有限公司、上海造幣有限公司和深圳國寶造幣有限公司鑄造，中國金幣集團有限公司總經銷。銷售渠道詳見中國金幣網或「中國金幣」微信公眾號。