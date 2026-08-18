中國輸出AI數據搶攻發展中國家　美媒：北京論述進入全球知識體系

美媒《紐約時報》報道，中國正積極向全球輸出低成本人工智能模型及訓練數據，並向數十個發展中國家提供數據資源，並稱隨着具「中國特色」的數據進入更多人工智能系統，中國官方宣傳及北京論述亦可能隨之進入全球AI知識體系。



《紐約時報》8月17日報道，ChatGPT早期推出時，北京研究人員曾測試聊天機械人處理中文問題的能力，結果出現不少錯誤，包括將籃球明星姚明形容為美國職籃首名女性華人球員，甚至分不清《西遊記》與《紅樓夢》。

北京理工大學研究人員2023年發表研究報告，指ChatGPT產生大量對中國帶有偏見的論述，對中國政治問題亦不迴避或拒絕回答。ChatGPT此後已推出多個版本，目前的回答與當時有何差異並不清楚。

《紐約時報》指出，這凸顯中國打造人工智能強國所面對的一項問題。目前形塑人工智能系統的大量訓練資料以英文為主，在北京眼中，這意味AI知識體系更多反映西方模式。

2026年4月15日，美國史丹福大學近日發表一項報道指，中美兩國自主研發的人工智能（AI）模型之間的性能差距已幾乎消失；美國的AI模型性能僅領先中國的AI模型2.7%。（史丹福大學人類中心人工智能研究院網站）

分析人士指出，對北京而言，AI領域的資訊不平衡是一項戰略弱點，尤其在人權及台灣地位等議題上，西方觀點可能佔據優勢。為縮小大數據差距，北京希望成為全球AI訓練所需文字、影像及影片等數據的主要供應者。

報道介紹，中國國家數據局今年初公布藍圖，提出在2028年底前推動中國成為大數據強國，並計劃在科研、製造、汽車等20多個領域建立向全球開放的高品質數據集。在上海舉行的世界人工智能大會上，中方亦承諾向數十個發展中國家提供數據，並公布由官方實驗室及國營媒體提供、可供全球下載的資訊。

分析人士認為，北京有兩項主要目標，一是吸引更多人使用中國人工智能模型，二是縮小中國與美國在高品質AI訓練數據上的差距。

此外，北京已將人工智能視為優先發展的關鍵戰略科技，希望在相關領域與美國並進，同時藉AI帶動中國經濟。隨着人工智能模型日益複雜，實驗室亦需要數量更大、品質更高的訓練資料。值得一提的是，中國表面上並不缺乏數據。政府擁有大規模監控系統，數以億計民眾亦使用本地數碼平台，但相關資料分散於不同政府機構及企業，導致研究機構實際可取得及使用的數據仍然不足。

相較之下，美國企業面對的數據取得問題較少。數據供應商Mercor及Scale AI除聘用人員處理車輛及各類物件影像外，亦招聘數學家、律師等專業人士參與AI訓練，以提高模型能力。

因此，為追趕相關進度，中國國家數據局亦開始推動數據標註產業由廉價人工標註轉向「專家型數據標註」，要求大學發展相關課程，並鼓勵社會新鮮人投入數據標註工作。

不過，中國大規模向海外輸出數據亦引起外界對政治影響力的憂慮。《紐約時報》引述澳洲戰略政策研究所數位研究員柯維爾（Alex Colville）表示，問題在於極權國家可能掌控AI聊天機械人內的價值觀。

近期刊登於科學期刊《自然》（Nature）的一項研究亦指出，中國官方論述正快速進入訓練美國ChatGPT及Claude等平台的數據。研究人員分別以中文及英文詢問「中國是專制國家」、「習近平是好領導人」等問題，結果發現中文回答較英文回答明顯傾向北京論述。

《紐約時報》引述大西洋理事會資深研究員狄博（Kenton Thibaut）指出，北京正致力打造低成本的「中國特色AI」模型，其功能接近美國投入巨額資金開發的平台。這類價格較低的AI產品對發展中國家用戶具有吸引力，中國AI模型目前亦已在這些國家取得重大進展。