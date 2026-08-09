中國首個全國產10萬卡AI超集群投用　算力相當全人類計算200年

中國AI算力基礎設施建設開始邁入全新階段，據央視新聞8月9日報道，國家發展改革委最新透露，今年以來中國算力底座進一步夯實，首個全國產10萬卡AI超集群日前已正式投用，標誌著算力網建設進入10萬卡級部署新時代。



截至今年6月底，全國智能算力規模同比大幅增長177%，達到每秒可執行2185百億億次浮點運算。全國多個算力節點迎來新一輪擴容，其中在國家超算互聯網鄭州核心節點，首個全國產10萬卡AI超集群已投入運行，主打科學計算與智能計算的融合算力。

國家超算互聯網鄭州核心節點。（央視新聞）

大模型訓練時間縮短一半

國家高性能計算機工程技術研究中心高端計算總工程師卜景德接受採訪時表示，該新型計算集群的每秒峰值計算能力，相當於全人類持續計算200年，目前正在支持新材料、創新藥、AI等26個領域的300多種計算任務。

而在「東數西算」粵港澳大灣區國家樞紐節點，全新的國產化超節點萬卡集群亦已啟用，瞄準新一代大模型的研發需求。中國電信粵港澳大灣區一體化數據中心規劃建設負責人劉志軍指出，國產大模型正從千億參數邁向萬億參數，新上線的智算集群可讓萬億級參數大模型的訓練時間從一年壓縮至半年左右，並提供大模型的全鏈條檢驗和測試環境。

國家高性能計算機工程技術研究中心高端計算總工程師卜景德。

國產AI算力邁入萬卡集群時代。（澎湃新聞）

打造「深貴線」千公里算力大通道

為解決算力資源分佈不均的問題，鵬城國家實驗室正在加快落地國家級算力資源調度大通道。實驗室副研究員李超展示了新一代光纖技術，其粗細與頭髮絲相若，但在顯微鏡下可見內部設有4條通道，傳輸容量可提升4倍以上。科研團隊將率先在深圳和貴州之間打造一條超大帶寬、千公里長的「深貴線」光直連大通道，加速東西部算力流動。

目前，全新的全國一體化算力網監測調度試驗驗證平台已進入試運行，全國超六成算力已納入統一監測，圍繞「東數西算」八大國家樞紐節點，已形成毫秒級算力服務圈，服務上百個應用場景。

算力整合正打開龐大的產業空間。國家發展改革委國家信息中心算力經濟處處長郭明軍表示，「十五五」時期，算力網建設將新增直接投資4萬億元人民幣，且主要以社會投資為主。面向算力監測調度、算電協同、超大規模智算集群等重點領域，將為各類經營主體創造廣闊的投資空間，持續賦能千行百業轉型。