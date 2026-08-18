殲-20「15分鐘抵日本」　台退將：日本將因預警機遭襲失制空作戰

中國解放軍近年加速擴充第五代匿蹤戰機殲-20規模，近期有內地媒體及網絡軍事文章以「15分鐘直達日本」、「300架殲-20就位」形容其戰力，引發討論。台灣退役少將栗正傑分析，若單從高速性能計算，殲-20確實具備快速進入戰區的能力，但若真正發生衝突，解放軍沒有必要讓殲-20直接飛入日本上空，其更重要的任務是奪取制空權，以及獵殺預警機、空中加油機等高價值空中目標。



據台媒《中時新聞網》今（18）日報道，英國國際戰略研究所（IISS）2月公布《軍事平衡2026》相關評估指出，解放軍目前已接收超過300架殲-20，顯示這款匿蹤戰機已從早期少量部署進入大規模列裝階段。

栗正傑8月17日在中天節目《中天辣晚報》表示，殲-20發展初期曾使用俄製發動機，後續逐步換裝中國自製發動機，新型殲-20則朝搭載渦扇-15（WS-15）發動機的方向發展他指出，若以最高速度飛行，殲-20可以達到約2馬赫，但真正具有戰術意義的，是戰機能否長時間維持高速巡航，而非單純追求短時間的最高速度。

殲-20編隊進行機動飛行展示。（新華社）

栗正傑表示，包括美國F-22等戰機在內，如果全程以最高速度飛行，機體、發動機及油耗都將承受巨大負荷，因此不可能長時間維持。栗正傑認為，搭載新型發動機後的殲-20，若能以約1.5馬赫進行較長時間的超音速巡航，對於快速進入戰區、取得有利射擊位置，將更具戰術價值。

至於近期外界討論殲-20能否快速飛抵日本上空，栗正傑直言，「我不認為解放軍會用這種戰機直接飛臨日本上空」，因為從作戰效益而言根本沒有必要。

他指出，殲-20本身具備匿蹤能力，主要優勢之一就是執行制空及超視距空戰，能夠在對方戰機發現之前爭取先手。因此，一旦爆發高強度空戰，其任務並非單純深入敵方領空轟炸地面目標。

栗正傑分析，殲-20內置彈艙可以搭載中、遠程空對空飛彈，在高強度空戰下，比起直接深入敵方領空攻擊地面設施，更可能優先威脅敵方戰機，以及空中加油機、預警機等高價值支援平台。「如果一方能率先摧毀對手的預警機及空中加油機，將嚴重削弱對方戰機的偵搜、指揮及長時間滯空能力。」

栗正傑表示，「如果把這些戰機擊毀，日本制空作戰就完蛋」，認為其產生的戰術效果甚至可能比直接進行對地攻擊更大。

殲-20進行飛行表演。（新華社）

至於地面目標，栗正傑認為，解放軍擁有東風系列等大量飛彈，可以負責打擊機場、雷達及基地等固定目標，因此沒有必要讓高價值的殲-20冒險深入敵方領空執行相關任務。

栗正傑研判，如果真的爆發空中衝突，殲-20最大的威脅可能並非外界所稱「15分鐘飛到日本上空」，而是在日本戰機、預警機及空中加油機尚未察覺之前，利用匿蹤性能及長程空對空武器，搶下第一波攻擊優勢。